إيلاف من لندن: في شهر أيلول (سبتمبر)، استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سؤالاً من أحد صحفيي التلفزيون الرسمي لنقل رسالة إلى الغرب، فنشر الخلفية الإمبراطورية لقصر الشتاء في سان بطرسبرغ لإضفاء قوة أشبه بالقيصر.

وراجت شائعات مفادها أن حلفاء أوكرانيا، وأبرزهم الولايات المتحدة، قد يمنحون كييف الإذن باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق روسيا، وقال بوتين إن موسكو ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب من قبل الناتو والولايات المتحدة وأوروبا. وحذر من أن ذلك "سيغير بشكل كبير جوهر وطبيعة الصراع".

وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، سأل نفس الصحفي الرئيس عما إذا كان يعتقد أن الغرب قد سمعه، ورد بوتين قائلا: "آمل أن يكونوا قد فعلوا ذلك". وتابع: "وإلا، فسيتعين علينا الرد.. كيف؟ متى؟ أين تحديدا؟ من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن."

ووفقاً لتحليل عبر صفحات "بوليتيكو" لم يعد السؤال الصعب افتراضيا الآن، وفي الوقت الذي أعطت فيه إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها الضوء الأخضر لاستخدام كييف لأنظمة ATACMS بعيدة المدى ضد روسيا، يبدو أن واشنطن تقدم لأوكرانيا شريان الحياة الذي سعت إليه بشدة، قبل أشهر فقط من تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من تقليص المساعدات والضغط بشكل جذري على أوكرانيا.

الموافقة على الاستخدام الجامح للصواريخ بعيدة المدى ستكون لحظة فاصلة في الحرب، حيث تتخلى واشنطن عن سياسة الحذر (التي يقول بعض النقاد إنها مفرطة)، لاختبار تصميم موسكو على الدفاع عن نفسها، ومعرفة خطوطها الحمراء في حرب شاملة بدأتها، والتي – منذ ما يقرب من ثلاث سنوات – لا يبدو أنها في عجلة من أمرها لإنهائها.

ضرب العمق الروسي.. محرمات ثابتة؟

ورغم أن أنظمة الصواريخ الغربية قد استخدمت بالفعل لضرب الأراضي المحتلة مثل شبه جزيرة القرم، فإن استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا كان يعتبر منذ فترة طويلة من المحرمات الثابتة، خوفا من إشعال حرب نووية.

من جانبها، رفضت كييف هذه المخاوف ووصفتها بأنها مبالغ فيها، واستخدمت توغلها في منطقة كورسك الروسية كدليل على أنه يمكن تجاوز الخطوط الحمراء لموسكو دون التسبب في نهاية العالم.

تشير الدلائل المبكرة إلى أن موسكو لن تدير الخد الآخر لبايدن، ومن الغريب أن قِلة من الناس في المجتمع الروسي، أو في أي مكان آخر، يعرفون ماذا يعني ذلك في الممارسة العملية.

وفي أول تصريحات رسمية من موسكو يوم الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن استخدام الأسلحة بعيدة المدى سيعني "مستوى جديد نوعيا من التوتر ووضعا جديدا نوعيا فيما يتعلق بتورط الولايات المتحدة في الصراع".

وأشار إلى التصريحات التي أدلى بها بوتين في أيلول (سبتمبر) الماضي، واصفا إياها بشكل غير دقيق بأنها "واضحة للغاية ولا لبس فيها".

وفي تصريح لصحيفة RBC الروسية، عينت وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشكل مماثل لموقف بوتين السابق، قائلة إن "الرئيس تحدث في هذا الشأن".

الكرملين يشتري الوقت

وكما يحدث غالباً عندما يشتري الكرملين الوقت بينما يفكر في أفضل ردود أفعاله، كان القائمون على الدعاية الروسية والمسؤولون من ذوي الرتب المتوسطة سعداء بملء الفراغ المعلوماتي باللغة التحريضية والتهديد بالسلاح.

"الرد يمكن أن يكون أي شيء. "أي شيء"، هدد ديمتري كيسليوف، مذيع البرنامج الإخباري الرائد في روسيا "Vesty Nedely" على التلفزيون الرسمي، مساء الأحد. وتابع قائلا: "هناك سبب وراء تعديلنا عقيدتنا النووية"، في إشارة إلى التغييرات الأخيرة التي من شأنها أن تبرر الرد النووي من جانب روسيا حتى لو تعرضت لهجوم بأسلحة تقليدية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ستدخل مباشرة في حرب مع روسيا، مع كل العواقب المترتبة على أراضيها وأولئك الذين يعيشون هناك".

وألمح الإعلامي التلفزيوني سيرجي ماردان أيضا إلى ضربة انتقامية: "في وقت مبكر من الغد، من المتوقع أن يقدم الكرملين إجابة مفصلة حول المنشآت الأميركية التي ستصبح أهدافًا للصواريخ الروسية في حالة شن القوات المسلحة الأوكرانية هجمات على الأراضي الروسية".

وفي نطاق الثرثرة الروسية على تطبيق تيليغرام، كانت اللهجة مختلطة إلى حد كبير، مع تخيل البعض حول الانتقام، حتى في حين بدا أن آخرين يستعدون لخيبة الأمل من قيادة البلاد.

ما الذي سيتغير بالنسبة لنا؟

من حيث المبدأ لا شيء، إلا أننا سنصبح أكثر تصميماً على تدمير نظام كييف". وأضاف: "وربما، بعد فترة، سيطلق بعض الحوثيين اليمنيين النار أو يغرقوا شيئاً حديثاً للغاية"، مشيراً إلى أن موسكو قد تختار الانتقام في صراع بالوكالة في مكان آخر من العالم. "يمكن لشخصين اللعب في هذه اللعبة."

( يقال إن موسكو سهلت منذ فترة طويلة الهجمات على السفن الغربية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران).

وكتب مدون آخر يدعى فيكتور ألكسنيس:"الأمر الأكثر رعبا هو أنه لن يكون هناك رد حقيقي على هذه الخطوة العدوانية من جانب الولايات المتحدة" .

الفرصة أمام أوكرانيا

ومن الممكن أيضاً أن نجد انقساماً داخل المعارضة الروسية، وهو ما يعكس الانقسامات القائمة حول ما إذا كان دعم أوكرانيا يعني ضمناً الموافقة على ضربات قاتلة محتملة على مواطنيها.

"هل يمكن للمرء أن يكون سعيدًا بتعرض بلده للقصف؟ هل هناك حقا أناس مثل هذا؟" كتبت السياسية المعارضة يوليا جاليامينا

وصرح الخبير العسكري يان ماتفييف لقناة "تي في راين" المعارضة صباح الاثنين، بأن كييف ستستخدم على الأرجح الصواريخ طويلة المدى ضد القوات الروسية وربما الكورية الشمالية المتجمعة في منطقة كورسك في روسيا.

وستكون القواعد العسكرية والمستودعات والمطارات في روسيا أيضًا أهدافًا منطقية لأوكرانيا لضربها.

وأضاف ماتفييف أن الدفاعات الجوية الروسية موجهة حاليًا نحو إسقاط الطائرات الأوكرانية بدون طيار، ومن المرجح أن تحتاج إلى عدة أسابيع للتكيف مع مكافحة الصواريخ، مما يوفر لكييف فرصة قصيرة لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وفي خطابه الذي ألقاه في وقت متأخر من ليلة الأحد، لم ينف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولم يؤكد التقارير الإعلامية الأصلية حول استخدام ATACMS. ومع ذلك، قال، وهو منزعج على ما يبدو من التسريبات: "الضربات لا تنفذ بالكلمات، لا يتم الإعلان عن مثل هذه الأشياء. الصواريخ ستتحدث عن نفسها".

ومن المرجح أن تتحدث إجابة روسيا - بمجرد أن تقرر موسكو ما هي هذه الإجابة - عن نفسها أيضًا.