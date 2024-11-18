أجبرت الهجمات الروسية الناس على اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما روسيا "ضخمًا" بالصواريخ والطائرات بدون طيار استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في الضربات على العاصمة كييف، بالإضافة إلى أهداف متعددة في عدة مناطق بما في ذلك دونيتسك ولفيف وأوديسا.

قالت أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، دي تيك، إن محطات الطاقة الحرارية التابعة لها عانت من "أضرار جسيمة"، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

قالت شركة الطاقة المملوكة للدولة في البلاد، أوكرينيرجو، إنها ستنفذ "تدابير تقييدية" في جميع أنحاء أوكرانيا يوم الإثنين.

وكان الهجوم المنسق السبت هو الأكبر من نوعه منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وفقًا للسلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وقال زيلينسكي على تيليغرام إن نحو 120 صاروخا و90 طائرة بدون طيار أطلقت في المجمل. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا إن "المدن المسالمة والمدنيين النائمين" و"البنية التحتية الحيوية" كانت مستهدفة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت جميع أهدافها، قائلة إن هجومها كان على "البنية التحتية الأساسية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وقال الرئيس زيلينسكي "إن الإرهابيين الروس يريدون مرة أخرى تخويفهم بالبرد ونقص الكهرباء".

وبالطبع، فإن أي شيء يسعى إلى حرمان المصانع التي تنتج الأسلحة من الطاقة يضر بالمدنيين أيضا، بشكل غير مباشر، نتيجة لانقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، وبشكل مباشر، مع سقوط الصواريخ أو شظايا الصواريخ.

وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، إن هناك أيضًا انقطاعات في إمدادات التدفئة والمياه، على الرغم من استعادة الأخيرة تدريجيا.

وكانت المستشفيات والبنية التحتية الحيوية الأخرى تعمل باستخدام المولدات.

وأضاف أن مدينة ميكولايف تعرضت أيضا للقصف شرقا. وقال زعيم المنطقة فيتالي كيم لبي بي سي إن الناس هناك صامدون على الرغم من تعرضهم للهجوم بانتظام.

وأضاف "الناس في حالة جيدة ويريدون الدفاع عن أنفسهم، لا نريد أن نفقد منازلنا".

Reuters

وفي كييف، سقطت شظايا من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها في عدة أماكن، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت شركة دي تي إي كيه في بيان إن الهجوم هو الثامن على نطاق واسع يستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا هذا العام، مضيفة أن محطاتها تعرضت للهجوم أكثر من 190 مرة منذ بدء الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون الضربة الأخيرة مؤشرا على محاولة روسية أخرى منسقة لاستنزاف شبكة الكهرباء مع وصول الشتاء.

بعد أن تحملوا بالفعل شتاءين ونصفًا قارسين منذ الغزو الروسي الكامل في فبراير/شباط 2022، يستعد الأوكرانيون لشتاء آخر.

وأرسلت بولندا، جارة أوكرانيا من جهة الغرب، طائرات مقاتلة لدورية مجالها الجوي كإجراء احترازي أمني.

وقالت القيادة العملياتية البولندية: "بسبب هجوم ضخم من قبل روسيا، التي تنفذ ضربات باستخدام صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار ضد مواقع تقع، من بين أماكن أخرى، في غرب أوكرانيا، بدأت العمليات التي تقوم بها الطائرات البولندية والحليفة".

وكانت المجر، التي تجاور كل من أوكرانيا وبولندا، في حالة تأهب أيضًا بعد أن ضربت هجمات بطائرات بدون طيار منطقة الكاربات الواقعة في أقصى الغرب، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود المجرية.

وقال وزير دفاع البلاد إن "الوضع قيد المراقبة باستمرار".

تأتي هذه الهجمات الأخيرة في الوقت الذي تواصل فيه كل من أوكرانيا وروسيا محاولة توقع كيفية تصرف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بمجرد تولي مهام منصبه في يناير/كانون الثاني.

وقال ترامب مرارا إن أولويته هي إنهاء الحرب وما وصفه بأنه استنزاف للموارد الأمريكية في شكل مساعدات عسكرية لكييف. لم يذكر كيف.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا. بين بداية الحرب ونهاية يونيو/حزيران 2024، سلمت أو التزمت بإرسال أسلحة ومعدات بقيمة 55.5 مليار دولار، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهي منظمة بحثية ألمانية.

وتوجد مخاوف في كييف من أنها قد تتعرض لضغوط للتفاوض على إنهاء الحرب التي قد تصب في صالح تقدم روسيا - تواصل موسكو السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنه متأكد من أن الحرب مع روسيا "ستنتهي عاجلاً" مما كانت لتنتهي عليه لولا رئاسة ترامب الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مؤخرًا لوسائل الإعلام الروسية الرسمية بوجود إشارات "إيجابية" من الإدارة الأمريكية القادمة. لكن روسيا نفت إجراء مكالمة هاتفية قيل إن دونالد ترامب حذر فيها الرئيس الروسي من تصعيد الحرب.

وعلى الرغم من كل الحديث عن التغييرات المحتملة القادمة عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض، فإن هجمات يوم الأحد تشير إلى أنه، في الوقت الحالي على الأقل، فإن حقائق الحرب القاتمة لم تتغير.

وفي الوقت نفسه، دافع المستشار الألماني، حليف أوكرانيا الآخر، عن مكالمة هاتفية أجراها مع بوتن يوم الجمعة، وهو ما انتقدته كييف باعتبارها محاولة للتهدئة.

وقال أولاف شولتز يوم الأحد: "كان من المهم أن أخبره [بوتين] أنه لا ينبغي له أن يعتمد على دعم ألمانيا وأوروبا والعديد من الآخرين في العالم لتراجع أوكرانيا، ولكن الأمر متروك له الآن أيضًا لضمان انتهاء الحرب".

وأضاف أن الرئيس الروسي لم يعط أي إشارة إلى تحول في تفكيره بشأن الحرب.