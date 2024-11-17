إيلاف من واشنطن: صرح مسؤولان أميركيان مطلعان على القرار بأن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية بعيدة المدى داخل روسيا، في الوقت الذي تنتشر فيه القوات الكورية الشمالية لدعم موسكو، وهو الموقف الذي وصفه خبراء بأنه "حرب عالمية ثالثة" قد يشعلها بايدن في أيامه الأخيرة.

ويأتي القرار في الوقت الذي نشرت فيه موسكو نحو 50 ألف جندي في كورسك، وهي المنطقة الواقعة في جنوب روسيا والتي شنت فيها كييف هجومها المضاد المفاجئ في الصيف، استعدادا لاستعادة الأراضي.

ووفقاً لتقرير شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قال مسؤول أميركي إن الأسلحة من المقرر استخدامها في كورسك في الوقت الحالي. ومع حشدها العسكري الضخم هناك، تحاول روسيا إبعاد كورسك عن الطاولة كورقة مساومة محتملة للأوكرانيين في أي محادثات سلام مستقبلية، وهو الأمر الذي لا تريد الولايات المتحدة رؤيته. وأضاف المسؤول أن الفكرة هي مساعدة أوكرانيا في الاحتفاظ بكورسك لأطول فترة ممكنة.

القوات الكورية الشمالية جاهزة

انتشرت آلاف القوات الكورية الشمالية في كورسك كجزء من الهجوم الروسي، مما أثار مخاوف بايدن ومستشاريه من أن دخولهم قد يؤدي إلى مرحلة جديدة خطيرة في الحرب.

كان قرار السماح باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، أو ATACMS، داخل روسيا قيد الدراسة لعدة أشهر. وكان المسؤولون الأميركيون منقسمين بشأن حكمة السماح باستخدام هذه القدرة الجديدة. فقد أبدى البعض مخاوف بشأن تصعيد الحرب، في حين أبدى آخرون قلقهم إزاء تضاؤل ​​مخزونات هذه الأسلحة.

أوكرانيا تسلمت الصواريخ

رفضت الولايات المتحدة حتى تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS خلال العامين الأولين من الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف بشأن الجاهزية حيث تتطلب الصواريخ القوية وقتًا ومكونات معقدة لإنتاجها. لكن بايدن وافق سراً على نقل صواريخ ATACMS طويلة المدى في شباط (فبراير) لاستخدامها داخل الأراضي الأوكرانية، وسلمت الولايات المتحدة الصواريخ في نيسان (أبريل).

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يضغط على واشنطن للسماح باستخدام الأسلحة داخل روسيا أيضًا، بحجة أنه يحتاج إلى هذه القدرة لاكتساب الزخم في جهوده الحربية.

عندما التقى بايدن وزيلينسكي آخر مرة في البيت الأبيض في أيلول (سبتمبر)، جاء الزعيم الأوكراني بقائمة مفصلة للأهداف داخل روسيا التي أراد ضربها بصواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع.

خطة النصر برؤية زيلينسكي

كانت القائمة جزءًا أساسيًا من "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي للفوز بالحرب. وقالت المصادر إن بايدن، الذي منع الأوكرانيين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب من نشر أنظمة الصواريخ لتوجيه ضربات عميقة إلى روسيا، لم يرفض الطلب تمامًا. لكنه لم يلتزم في النهاية، واتفق الزعيمان على الاستمرار في مناقشة القضية.

ورد زيلينسكي على هذه الأنباء يوم السبت قائلا على تيليغرام: "الصواريخ ستتحدث عن نفسها"، وأضاف "اليوم هناك الكثير من الحديث في وسائل الإعلام حول حصولنا على تصريح للقيام بأعمال معينة. الضربات لا تتم بالكلمات. مثل هذه الأمور لا تحتاج إلى إعلانات. الصواريخ ستتحدث عن نفسها".

في أيلول (سبتمبر)، حذر الرئيس فلاديمير بوتن الغرب من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم بصواريخ تقليدية، وأن موسكو ستعتبر أي هجوم تدعمه قوة نووية هجوماً مشتركاً. وكان هذا الإعلان بمثابة رد الكرملين على المداولات التي دارت آنذاك في الولايات المتحدة وبريطانيا حول ما إذا كان ينبغي منح أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ غربية تقليدية على روسيا.

على مدى أشهر، قدم المسؤولون الأميركيون قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل تغيير السياسة لن يحدث فرقًا كبيرًا. وكان أبرزها العرض المحدود من صواريخ ATACMS التي تلقتها كييف من إدارة بايدن، وهو مخزون محدود لا يمكن تجديده بسرعة بسبب المهلة الطويلة لإنتاج الصواريخ المتقدمة.

كما زعم المسؤولون الأميركيون أن أوكرانيا لديها صناعة طائرات بدون طيار مزدهرة قادرة على تصنيع طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه بمدى أطول من ATACMS.

رفض أميركي ثم موافقة

كانت إدارة بايدن قد رفضت طلبات أوكرانيا بتغيير موقفها بشأن الصواريخ بعيدة المدى، ولكن مثل العديد من السياسات الأخرى الجامدة ظاهريًا التي تم تأسيسها على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب - بما في ذلك صواريخ باتريوت ودبابات أبرامز وطائرات إف-16 المقاتلة - فقد استسلم البيت الأبيض في النهاية.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة ستوفر المزيد من أنظمة ATACMS لأوكرانيا مع المبلغ المتبقي البالغ 7.1 مليار دولار في سلطة السحب الرئاسية، والذي يسمح للجيش بسحب المخزونات مباشرة من المخزونات الأميركية لإرسالها إلى كييف، أو ما إذا كانت السياسة ستنطبق فقط على الصواريخ القليلة نسبيا التي لا تزال أوكرانيا تمتلكها.

تأمين السلاح لأوكرانيا حتى 2025 لحمايتها من ترامب

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يعملون على ضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه حتى نهاية عام 2025 كوسيلة لحماية المساعدات الأمنية الأميركية من ترامب . وقد زعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مرارا وتكرارا أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا لم تكن لتبدأ لو كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة إن الحرب "ستنتهي بشكل أسرع مع سياسة هذا الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن"، في إشارة إلى إدارة ترامب القادمة. وقال ترامب إنه يمكنه تسوية الحرب في يوم واحد، دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

ويأتي تفويض بايدن بعد أن قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن 10 آلاف جندي كوري شمالي تم إرسالهم إلى روسيا و"بدأوا في الانخراط في عمليات قتالية مع القوات الروسية" في منطقة كورسك ، حيث توقف التوغل العسكري الأوكراني المستمر منذ ثلاثة أشهر .

وقال قائد أوكراني لشبكة CNN في وقت سابق إن القوات الكورية الشمالية كانت "موردا مهما" لحرب موسكو على أوكرانيا، حيث حتى تلك التي يتم نشرها دفاعيا من شأنها أن تتيح للقوات الروسية القيام بعمليات هجومية في أماكن أخرى، وسيتم استخدامها في نهاية المطاف في القتال المباشر.