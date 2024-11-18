إيلاف من القدس: وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد تعيين يوسي شيلي، مدير عام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سفيراً لإسرائيل لدى دولة الإمارات.

شغل شيلي سابقا منصب سفير إسرائيل لدى البرازيل من عام 2017 إلى عام 2021 بالإضافة إلى منصب المدير العام لبلدية بئر السبع.

وقال نتانياهو عقب الإعلان في اجتماع لمجلس الوزراء إن "يوسي عمل سفيرا فعالا للغاية في البرازيل، وأقام علاقات هناك ليس فقط مع رئيس البرازيل ولكن أيضا مع وسائل الإعلام البرازيلية، وقام بعمل رائع هناك".

وأضاف "لقد قام أيضًا بعمل مهم وصعب في مكتب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى له النجاح في منصبه".

رحيل أمير حايك

ويحل شيلي محل أمير حايك، الذي يشغل هذا المنصب منذ بداية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، حيث كان يتولى حايك هذه المهمة منذ 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وقام بتعيينه حينها يائير لابيد خلال حكومة بينيت لابيد القصيرة.

عادة ما يخدم السفراء في مناصبهم لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، وذلك وفقًا لتقدير الحكومة الإسرائيلية بالكامل، باستثناء سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء مباشرة.

من هو يوسي شيلي؟

تأتي خطوة تعيين شيلي سفيراً في الإمارات، وسط أزمة متفاقمة في مكتب رئيس الوزراء حيث تم استجواب العديد من الموظفين والمستشارين بشأن عدة فضائح مختلفة ظهرت من مكتب رئيس الوزراء في الأسابيع القليلة الماضية، ولم يكن شيلي متورطا في هذه الفضائح، لكنه شغل منصب المدير العام خلال الفترة التي حدثت فيها هذه المشكلات، وفقاً لتقرير الصحافة الإسرائيلية.

يوسي شيلي من مواليد عام 1957 (67 عاماً) في بئر سبع، وهو رجل أعمال إسرائيلي، وسفير سابق لإسرائيل في البرازيل، كما عمل مديراً عاماً لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

شيلي حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، وتخرج أيضا في الهندسة المدنية والإدارة من جامعة بن غوريون في عام 1998، ولديه معرفة جيدة بعدة لغات، وهي البرتغالية ، الإنكليزية ، الإسبانية والفرنسية والروسية والعربية، واللغة العبرية بالطبع.