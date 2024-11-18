قُتل 4 أشخاص بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني فجر الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، لم تسمها، قولها، إن القتلى هم فلسطيني وزوجته وطفليه، إضافة لإصابة طفلة أخرى له بـ "جروح خطيرة".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان، إن عدد القتلى بين عناصره بلغ 85 قتيلاً فيما أصيب أكثر من 300 بجروح، منذ بدء الحرب في غزة.

ودمر الجيش الإسرائيلي 17 مركزاً للجهاز الفلسطيني "تدميراً كلياً أو جزئياً" وفق ما أفاد الدفاع المدني، إضافة إلى تدمير وتضرر 56 مركبة تابعة له.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 43,8 آلاف فلسطيني وأصيب 103 آلاف آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

Reuters

ومنذ فجر الأحد، قُتل أكثر من 111 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال غالبيتهم في شمال قطاع غزة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومن بين الضحايا 72 شخصاً قتلوا في مخيم الشاطئ في مدينة غزة، وفي بيت لاهيا شمالي القطاع غزة، وذلك من جراء "10 غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال" على مبانٍ سكنية ومدارس ومراكز إيواء لنازحين، وفق الوكالة الرسمية.

وحينها، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ ضربات عدة على "أهداف إرهابية".

وقال الجيش "كانت هناك أنشطة إرهابية مستمرة في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. خلال الليل تم تنفيذ عدة ضربات على أهداف إرهابية في المنطقة".

حملة اعتقالات في الضفة الغربية

EPA

نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات الليلة الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية فرضت طوقاً أمنياً على مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، وداهمت عشرات المنازل وحوّلت صالة مناسبات لمركز تحقيق ميداني وأجرت تحقيقات مع الشبان.

وأضافت المصادر أن الجيش اعتقل عدداً من الشبان خلال حملة الاعتقالات في المخيم.

ووقعت اشتباكات بين مسلحين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس الليلة الماضية، دون تسجيل إصابات.

وقالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" إن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية بالأسلحة والعبوات الناسفة.

وداهمت القوات الإسرائيلية عدة مناطق أخرى في مدينة قلقيلية والخليل، واعتقلت عدداً من الشبان.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل النقيب يوغيف بازي من بلدة جيفوت بار، والرقيب أول نعوم إيتان من مدينة الخضيرة، في معارك شمال غزة. وأُصيب جندي آخر من كتيبة نحشون بجروح خطيرة في الحادث نفسه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بازي هو ابن شقيق عضو الكنيست غادي آيزنكوت.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن 27 ضابطاً وجندياً من الجيش الإسرائيلي، قُتلوا في شمال قطاع غزة، منذ بدء العملية البرية الأخيرة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في جباليا.

بينما ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن 30 ضابطاً وجندياً قتلوا في معركة جباليا المتواصلة منذ 5 أسابيع.