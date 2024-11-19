إيلاف من واشنطن: في البداية بدا كل شيء وكأنه وسيلة للتحايل ولفت الانتباه، حيث وصلت أول حافلة مستأجرة من ديل ريو، من ولاية تكساس، مع 24 مهاجرا على متنها إلى محطة الاتحاد في واشنطن في 13 أبريل 2022، وبعدها اتجهت المزيد من الحافلات إلى هناك وفي أماكن أخرى.

وكان هؤلاء الوافدون هم الوابل الافتتاحي في محاولة من جريج أبوت حاكم ولاية تكساس، وهو جمهوري لفت انتباه الأمة إلى حدودها الجنوبية المكتظة، وهي خطوة تم إدانتها على الفور لاستخدام المهاجرين غير الشرعيين كبيادق سياسية، ورفضها الديمقراطيون في واشنطن باعتبارها حيلة فظة.

لكن بعدها توسعت جهود الحاكم لنقل المهاجرين بالحافلات في نهاية المطاف، ونقلت ما لا يقل عن 119،000 ألف مهاجر إلى مدن مثل نيويورك وشيكاغو ودنفر، ويبدو أنها انتهت في الغالب في وقت سابق من هذا العام. وربما ساعد هذا الجهد دونالد ترامب على الفوز بالبيت الأبيض مرة أخرى، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ومع هذا البرنامج، جلب الحاكم أبوت شيئا أراد ترامب نفسه القيام به في ولايته الأولى لكنه تخلى جزئيا عنه بسبب المخاوف القانونية.

ويقول حلفاء أبوت، حاكم الولاية لفترة ثالثة، إنه ليس لديه اهتمام بالذهاب إلى واشنطن، حيث يجمع الرئيس المنتخب حكومته. ولكن حتى الديمقراطيون الذين شجبوا حافلاته كحيلة ساخرة يقولون إن الجهد أعاد تشكيل سياسة الهجرة في هذا البلد بشكل عميق.

وقالت أندريا فلوريس، المديرة السابقة لإدارة الحدود في مجلس الأمن القومي للرئيس بايدن: "لأول مرة في التاريخ لم تقتصر أزمة الحدود على المجتمعات الحدودية، ولم يقدم الرئيس بايدن أي سرد مضاد لجهود الحاكم أبوت لاستخدام البشر كبيادق سياسية".



وقال الاستراتيجي ديفيد كارني، إن فكرة حافلات المهاجرين جاءت من اجتماع عقده أبوت مع مسؤولين محليين بالقرب من الحدود، حيث سأل أحدهم عما إذا كان بإمكان الحاكم دفع ثمن لنقل المهاجرين إلى مدن أكبر في تكساس. بعدها قرر أبوت إرسالهم إلى أبعد من ذلك.

وقال كارني: "كان الجزء الأكثر أهمية من هذا هو، "عندما نبدأ هذا، سنستمر في القيام بذلك ثم استمرت الحافلات في التدفق".

ووثقت الصحيفة كيف أرسلت الحافلات التي نشرتها أبوت من أبريل 2022 إلى يونيو من هذا العام الآلاف من المهاجرين من تكساس إلى عدد من المدن، ووصل أكثر من 40000 ألف إلى نيويورك، و33700 ألف إلى شيكاغو، و17500 ألف إلى دنفر.

وقال مايك بانكس، وكيل دورية الحدود السابق الذي يعمل الآن كـ"قيصر الحدود" لأبوت، إن الهدف من العملية هو "حماية تكساس". وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان يعتقد أنها قد غيرت الطريقة التي تنظر بها بقية البلاد إلى الهجرة قال إنها غيرت.

وقال بانكس: "لقد أبقتها في طليعة عقولهم"، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أن الهجرة تلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة للناخبين، وأن الكثيرين أيدوا مواقف ترامب المتشددة للهجرة، مثل الترحيل الجماعي وبناء جدار حدودي.

وقال بانكس: "أعتقد تماما أن ما كنا نفعله فتح أعين العديد من الأميركيين الذين عادة، كما تعلمون، لا يرون ما يحدث على الحدود وفي المدن الحدودية، فهم يسمعون عنه فقط".

إشعال المدن الزرقاء.. وإلقاء اللوم على بايدن

ولم يكن أبوت الحاكم الجمهوري الوحيد الذي ينقل المهاجرين في جميع أنحاء البلاد. وتصدر رون ديسانتيس من فلوريدا عناوين الصحف لنقل مجموعة من المهاجرين إلى مارثا فينيارد من تكساس. كما نقل دوغ دوكي من أريزونا المهاجرين خارج ولايته ونقل خليفته الديمقراطي المهاجرين أيضا. وكان العديد من المهاجرين الذين وصلوا إلى المدن الكبيرة يسافرون إلى هناك بوسائل أخرى.

لكن حافلات أبوت، التي غالبا ما يشكو منها المسؤولون المحليون وصلت مع القليل من الإشعار، أثرت بشكل كبير مع وصول المهاجرين إلى المدن التي أجهدت لإدارة التدفق.

وبحلول سبتمبر 2023، حذر عمدة نيويورك إريك آدامز من أن القضية "ستدمر" المدينة، واشتكى من أن الحكومة المحلية لم تتلق مساعدة اتحادية كافية.

وقال آدمز في ذلك الوقت: "لا نحصل على أي دعم لهذه الأزمة الوطنية".

وانقض الجمهوريون على شكواه كوسيلة لإلقاء اللوم على بايدن في الأزمة، مع استخدام المساعدات والمأوى المؤقت الذي قدمته المدن للمهاجرين لإشعال الانقسامات بين الناخبين.

وقال بيل نيدهارت، الاستراتيجي السياسي الديمقراطي: "كان لديك آدمز يستخدم منبر الفتوة في سوق وسائل الإعلام في مدينة نيويورك لتكرار هجرة ترامب وإثارة الخوف والهجمات على الديمقراطيين. أعتقد أنه شكل بشكل أساسي الخطاب حول الهجرة لصالح ترامب".