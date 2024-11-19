إيلاف من القدس: يعاني المجتمع الإسرائيلي من تاثيرات الجرائم الجنسية، والأكثر إثارة للذعر المجتمعي أن الدولة وكذلك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لا يمكنهم التعامل مع 80 % من هذه الجرائم.

تُظهر الأجهزة الأمنية، ومراكز الأزمات أنماطًا مختلفة في شكاوى الجرائم الجنسية، وعلى الرغم من أن جمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل تلقت 17.484 شكوى جديدة بشأن حوادث جرائم جنسية في عام 2023 ، إلا أن الشرطة فتحت 6.405 قضية فقط من جرائم جنسية وتحرش جنسي في عام 2023، وفقًا لتقرير ARCCI السنوي لعام 2023، وهو التقرير الذي سلطت "جيروزاليم بوست" الضوء عليه.

كانت أنواع الشكاوى المقدمة إلى الشرطة ولجنة ARCCI مختلفة أيضًا، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على احتمال عدم الإبلاغ عن الجرائم الجنسية إلى جهات إنفاذ القانون.

سفاح القربي

كان نوع الجرائم الأكثر شيوعًا الذي تم تقديم شكاوى ARCCI بشأنه هو سفاح القربى (العلاقات الجنسية الغير شرعية في نطاق العائلة الواحدة)، وهو ما يمثل 36٪ من إجمالي الشكاوى.

وعند النظر في الشكاوى المقدمة بشأن الجرائم ضد الأطفال، كانت 70% منها تتعلق بسفاح القربى. وكان ثاني أكثر أنواع الجرائم شيوعًا هو الاغتصاب، حيث شكل 28% من الشكاوى.

عند النظر في الشكاوى المقدمة إلى الشرطة، كانت الأغلبية تتعلق بأفعال غير لائقة، وكان التحرش الجنسي هو ثاني أكثر الجرائم شيوعًا.

11 % الجاني هو والد الضحية

في 11% من الشكاوى المقدمة إلى ARCCI، كان الجاني هو والد الضحية، وفي 25% من الحالات، كان قريب آخر، وفي ما يقرب من 20% من الشكاوى، كان الجاني صديقًا للضحية أو أحد معارفها. فقط في 8٪ من الحالات كان الجاني غريبًا عن الضحية.

في الحالات التي تم إبلاغ الشرطة بها، كان الآباء هم الجناة في 3% فقط من الحالات، وتم تسمية الغرباء على أنهم الجناة في 34% من الحالات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أنماط مختلفة من الشكاوى عندما يلجأ الضحايا إلى مراكز الأزمات مقابل السلطات.

وشدد التقرير على أن "الشكاوى المقدمة إلى الشرطة تميل إلى التعامل بشكل أكبر مع الجرائم التي ترتكبها دوائر أبعد مقارنة بالشكاوى المقدمة إلى مراكز الأزمات".

شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة في عدد الرجال والفتيان الذين أبلغوا الشرطة عن الجرائم الجنسية - وهو اتجاه قد يشير إلى زيادة الرغبة في الإبلاغ عن الجرائم الجنسية ضد الرجال، والتي لم يتم الإبلاغ عنها تاريخياً بسبب الوصمة القاسية المحيطة بهذه الجرائم.

11 % الضحية "غير يهودية"

وقال التقرير إن 11% فقط من الشكاوى المقدمة إلى الشرطة جاءت من ضحية غير يهودية، مما يظهر نقصا كبيرا في التمثيل بالمقارنة بحصة القطاع العربي في المجتمع.

كما تضمن تقرير ARCCI بيانات عن اتهامات بارتكاب جرائم جنسية ضد الشرطة. وقال التقرير إنه في حين تم تقديم 133 شكوى بشأن جرائم جنسية من قبل الشرطة إلى إدارة تحقيقات الشرطة بوزارة العدل، فإن 66% منها لم تصل إلى مرحلة التحقيق.

كانت غالبية هذه الشكاوى، تتعلق بالتحرش الجنسي، وكانت الجريمة التالية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها، هي فعل غير لائق.

88 % من قضايا التحرش لا يتم التحقيق فيها

وفي قضايا التحرش الجنسي، 88% من الشكاوى لم تصل إلى التحقيق من قبل قسم التحقيقات الجنائية. ووصف رئيس ARCCI، أوريت سوليتسينو، هذا الأمر بأنه مثير للغضب، قائلاً إنه "يشير إلى أن هناك سببًا للقلق بشأن ما يحدث داخل النظام نفسه".

كما قدم التقرير لمحة عامة عن البيانات المتعلقة بالجرائم الجنسية التي وصلت إلى المدعي العام ونظام المحاكم في إسرائيل. وفي زيادة بنسبة 7% عن العام السابق، تم فتح 4823 قضية أمام النيابة العامة الإسرائيلية.

وأضاف التقرير أن غالبية هذه القضايا تم فتحها في جرائم فعل مخل بالحياء، حيث صدرت 663 لائحة اتهام ضد 675 مشتبها بهم، وتم إغلاق 81% من القضايا.

وأضاف التقرير: "كما هو الحال في كل عام، تم إغلاق معظم القضايا بسبب نقص الأدلة"، مضيفًا أن 43 قضية تم إغلاقها بسبب قانون التقادم.

وقال سوليتسينو إن الإحصائيات الواردة في التقرير ترسم صورة مثيرة للقلق عن "التعامل المعيب مع العنف الجنسي من قبل الدولة وجهات إنفاذ القانون".

وأضافت: "إن معدلات إغلاق أكثر من 80% من قضايا الجرائم الجنسية تشير إلى فشل منهجي ومستمر للنظام".

وتتعلق 87% من الشكاوى التي تلقتها الغرفة بجرائم ضد المرأة، في حين أن 13% منها ارتكبت ضد الرجال.

كانت 41% فقط من الشكاوى الواردة تتعلق بجرائم ضد من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، و28% كانت ضد فتيات وفتيان تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل، و31% كانت ضد من تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا. وكان جنس مرتكب الجريمة ذكرًا في 98% من الحالات المبلغ عنها.

