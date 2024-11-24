إيلاف من عمان: إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان يعكس تصعيدًا خطيرًا، والحكومة تصف المنفذ بأنه صاحب سجل إجرامي.

المساس بأمن الأردن "خط أحمر"

وصفت الحكومة الأردنية حادثة إطلاق النار التي جرت صباح اليوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بأنها "اعتداء إرهابي" على قوات الأمن العام. وفي أول رد رسمي على الواقعة، شدد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، على أن أي محاولة لتهديد أمن الوطن أو الاعتداء على رجال الأمن ستُواجه بحزم وقوة.

وقال المومني: "قوة الأردن واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يطال استقرار المملكة أو يمس كفاءة أجهزتها الأمنية.

المنفذ: مجرم بخلفية مرتبطة بالمخدرات

بحسب تصريحات الوزير، فإن منفذ الهجوم الذي أصاب ثلاثة من رجال الأمن قبل مقتله في مواجهة مع القوات الأمنية، يُعتبر خارجًا عن القانون وله سجل إجرامي مرتبط بالمخدرات. وعلى الرغم من كشف هذه التفاصيل الأولية، أكد المومني أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون أن يضيف المزيد بشأن دوافع المنفذ أو ارتباطاته. المومني أكد أن قوة واستقرار المملكة هما الركيزة الأساسية لدعم القضايا الإقليمية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

تفاصيل الحادثة الأمنية

وفق بيان الأمن العام الأردني، وقعت الحادثة في ساعات الصباح، عندما أطلق شخص النار على دورية أمنية في محيط السفارة الإسرائيلية. استجابت قوة أمنية للموقف، ولاحقت الجاني الذي حاول الفرار، ليُقتل بعد مواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن.

فيما لم تُحدد هوية المهاجم بعد، يُعتبر الحادث الأبرز في سلسلة الأحداث التي شهدها محيط السفارة الإسرائيلية، والتي كانت ساحةً لاحتجاجات شعبية غاضبة خلال الأسابيع الماضية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.