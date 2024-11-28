إيلاف من الرياض: تبدأ اليوم التحضيرات النهائية للقمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها الكويت، حيث يُعقد الاجتماع الوزاري الـ162 بمشاركة وزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

تحضير مكثف

ينعقد اليوم الاجتماع الوزاري الـ162 في العاصمة الكويتية، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، لإعداد جدول أعمال القمة الخليجية الـ45 التي ستُعقد مطلع كانون الأول (ديسمبر). وتعد هذه القمة واحدة من أبرز محطات التعاون الخليجي، حيث تتزامن مع تحولات إقليمية ودولية تتطلب موقفًا موحدًا.



الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أكد أن الاجتماع سيناقش تقارير متعلقة بتنفيذ قرارات القمة السابقة في الدوحة، بالإضافة إلى تقارير اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة. كما سيركز الاجتماع على تقييم الشراكات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية التي تؤثر مباشرة على استقرار دول الخليج.

أجندة شاملة

تحمل القمة الخليجية المرتقبة أجندة ثرية تُلامس قضايا جوهرية ومن أبرزها:

التعاون الأمني والدفاعي: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تبحث القمة سبل تعزيز التكامل الدفاعي بين دول المجلس وتطوير سياسات موحدة للتعامل مع التهديدات الأمنية.

التكامل الاقتصادي: تتصدر القمة ملفات دعم الاستثمارات المشتركة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتطوير برامج الطاقة المستدامة والأمن الغذائي.

القضايا البيئية والتغير المناخي: سيُناقش التعاون الخليجي للتصدي للتحديات البيئية، بما يشمل تعزيز الطاقة النظيفة والمشاريع الإقليمية التي تدعم الاستدامة.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، الدكتور عبد العزيز العويشق، أشار إلى أن القمة ستتناول موضوعات حيوية تشمل الاهتمام برفاهية المواطن الخليجي، من خلال تقديم سياسات اقتصادية متكاملة، وتفعيل آليات التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

شراكات استراتيجية

تأتي القمة في سياق دبلوماسي نشط لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عززت شراكاتها الدولية خلال الأشهر الأخيرة عبر قمم متعددة. من بين أبرز هذه القمم:

القمة الخليجية الأوروبية: التي عُقدت الشهر الماضي لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والأمن الدولي.

قمم دول آسيا الوسطى والآسيان: التي ركزت على بناء تحالفات اقتصادية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة.

التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا: ضمن جهود موسعة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وأكد الدكتور العويشق أن هذه الشراكات تُعزز من مكانة دول الخليج كعنصر فاعل في صياغة السياسات العالمية. كما أبرز مبادرة "حل الدولتين"، التي تُعد نموذجًا لدور المجلس في دعم القضايا العربية، بالتعاون مع السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي.

إنجازات المجلس

في سياق التحضيرات للقمة، نظمت جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون محاضرة بعنوان "المنجزات السياسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي". واستعرضت المحاضرة النجاحات التي حققها المجلس في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

تم تسليط الضوء على المبادرات التي أطلقها المجلس لمعالجة أزمات المنطقة، ومنها دعم استقرار الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي. وشدد المشاركون على أن المجلس يظل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار المنطقة، مستفيدًا من ديناميكية شراكاته الإقليمية والدولية.

التحديات الراهنة

تعكس القمة الـ45 أهمية خاصة في توقيتها، إذ تأتي وسط أجواء إقليمية مشحونة بتحديات سياسية وأمنية واقتصادية. دول الخليج تواجه ضغوطًا كبيرة لتوحيد الصفوف في قضايا حيوية مثل:

- التحديات الأمنية المتزايدة بسبب الاضطرابات الإقليمية.

- الحاجة إلى سياسات اقتصادية مبتكرة للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

- تعزيز المرونة في مواجهة الأزمات العالمية، مثل أزمات الطاقة والأمن الغذائي.

وتمثل القمة المرتقبة فرصة استثنائية لترسيخ التعاون الخليجي عبر استراتيجية شاملة تُركز على المستقبل. بين التحولات الدولية المتسارعة والفرص الإقليمية الناشئة، تبقى دول مجلس التعاون في موقع متقدم للعمل بشكل جماعي لتعزيز استقرارها ونموها.