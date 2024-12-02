إيلاف من لندن: أصدرت أربع دول غربية هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا هو الأقصر من نوعه في تاريخ البيانات السياسية بشأن الوضع الحالي في سوريا.

وقالت الدول الغربية الربع: إننا نراقب عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية الأساسية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية. إن التصعيد الحالي يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سورية للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ميليشيات مدعومة من إيران

وميدانيا، دخلت ميليشيات مدعومة من إيران سوريا خلال الليل لدعم معركة الرئيس بشار الأسد ضد انتفاضة المتمردين، وفقًا لمصادر عسكرية. وتقول الخوذ البيضاء إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا في شمال غرب سوريا في غارات جوية نفذتها الحكومة السورية وروسيا.

وقال ضابط كبير في الجيش السوري: "هذه تعزيزات جديدة يتم إرسالها لمساعدة رفاقنا على الخطوط الأمامية في الشمال". وقالت تقارير إن الميليشيات شملت كتائب حزب الله العراقية وجماعة فاطميون.

ويعكس دعم إيران للأسد دعم روسيا، التي ساعدت في تحويل مجرى الحرب خلال معركة حلب عام 2016 بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المتمردين.

مواصلة القتال

وعلى صلة، تعهد زعيم المعارضة السورية بأن المتمردين سيواصلون القتال حتى تلتزم الحكومة السورية بعملية السلام التابعة للأمم المتحدة والانتقال السياسي.

وقال هادي البحري في مؤتمر صحفي متلفز: "نحن مستعدون للتفاوض بدءًا من الغد".

من جهته، قال غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن الوضع الحالي "علامة على الفشل الجماعي" في تحقيق "عملية سياسية حقيقية" لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، والذي يحدد في الأساس خريطة طريق للسلام في سوريا.

وأضاف: لقد توقفت الجهود المبذولة للتفاوض على حل سياسي للصراع منذ اعتماد القرار في عام 2015.

عملية قلبت الصراع

وعلى هذا الصعيد، قال مراسل قناة (سكاي نيوز) البريطانية الدولي أليكس روسي إن العملية التي يشنها مقاتلو المعارضة السورية قلبت الصراع المجمد رأسًا على عقب ولها أهمية سياسية وعسكرية "هائلة".

وجاء في تحليل روسي: كانت حلب ذات يوم أكبر مدينة في البلاد وكانت ساحة معركة رئيسية في الحرب الأهلية. كما كانت معقلًا للنظام. ما يحدث الآن يشكل ضربة كبيرة للحكومة لأنه يظهر مدى هشاشة قبضتها على السلطة.

كما يوضح أن المتمردين لديهم العزم والقدرة العسكرية لتحدي سلطة النظام في المناطق الاستراتيجية الرئيسية.

يتألف المتمردون من العديد من المجموعات المختلفة التي قاتلت ضد النظام منذ بداية الانتفاضة السورية. ومن بينها، أكبرها هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على معظم الأراضي الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.

وكانت المجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي لكنها تخلت عن تلك الروابط.

ويتابع التحليل: يذكرنا الكثير من الفيديو الذي ظهر مؤخرًا بالانتفاضة العنيفة ضد دكتاتورية الأسد في عام 2011، والتي تحولت إلى حمام دم من ما يسمى بالربيع العربي.

رسميًا، تم إطلاق الهجوم كوسيلة لوقف الغارات الجوية للنظام على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.

هجوم إرهابي

ومن جهتها، صوَّرت الحكومة السورية ما يحدث خلال الأيام القليلة الماضية على أنه "هجوم إرهابي واسع النطاق" وتعهدت بعكس الخسائر. هناك بالطبع أسئلة أوسع حول سبب حدوث ذلك الآن.

وكان الرئيس الأسد على الأرجح ليخسر الحرب لو لم يتم إنقاذه من قبل القوات الجوية الروسية والحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن مجموعة من الجماعات المسلحة - بما في ذلك حزب الله.

إن روسيا تكافح من أجل الحصول على الموارد في أوكرانيا، وقد حولت قواتها الجوية من المسرح السوري.

لقد تعرضت إيران ووكلاؤها لضربات شديدة من قبل إسرائيل بعد محاولتهم استغلال مذبحة هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ونظرًا لأن هذه القوات ليست قوية كما كانت في السابق، فقد حدث ثغرة في درع النظام، ويبدو أن المتمردين رأوا فرصتهم ولم يتركوا الفرصة تفوتهم.