إيلاف من لندن: أكدت أحدث الأرقام الرسمية أن أكثر من 20 ألف شخص عبروا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة منذ تولي حزب العمال الحكم في بريطانيا في يوليو الماضي. واشارت تقارير إلى ازدهار عمل عصابات تجار البشر في عهد الحزب.

وقد تم وصول هذه الأعداد من المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الخمسة منذ انتخابات يوليو، بعد ارتفاع كبير في عدد العابرين في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

وحسب (بي بي سي) لا يزال عدد العابرين هذا العام أقل من عددهم في عام 2022، عندما أدى ارتفاع عدد الوافدين في أواخر الصيف إلى رفع الأرقام إلى مستويات قياسية. لكنهم أعلى من إجمالي العام الماضي، مما يؤكد حجم التحدي السياسي الذي تواجهه حكومة السير كير ستارمر.

وتكشف أحدث الأرقام، التي تم تحديثها يوم الاثنين، أن 122 شخصًا وصلوا في قاربين صغيرين يوم الأحد، ليصل الإجمالي منذ 5 يوليو - عندما دخل السير كير داونينغ ستريت بعد فوز حزب العمال في الانتخابات - إلى 20110.

ويُقارن هذا بـ 17020 شخصًا عبروا بين نفس التواريخ في العام الماضي.

ارتفاع كبير

ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع في عمليات العبور خلال شهر أكتوبر، حيث تشير مصادر وزارة الداخلية إلى عدد أكبر من الأيام خلال الشهر مقارنة بالعام الماضي عندما كانت البحار أكثر هدوءًا.

عدد المهاجرين الذين عبروا في الأشهر الخمسة الأولى من ولاية حزب العمال يشبه 20839 شخصًا عبروا بين يوليو ونوفمبر 2021.

ويقل الإجمالي عن 31264 شخصًا عبروا في الفترة المكافئة في عام 2022، وهو أعلى عام مسجل للعبور بشكل عام.

خطة رواندا

وكان حزب العمال ألغى خطة حكومة المحافظين السابقة لترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لردع العابرين. ولم يتم إرسال أي مهاجرين إلى رواندا بموجب الخطة، التي وصفها حزب العمال بأنها "خدعة" باهظة الثمن لن تمنع طالبي اللجوء من القدوم.

بدلاً من ذلك، تقول الحكومة إنها ستحاول تقليل عمليات العبور من خلال اتخاذ إجراءات ضد العصابات التي تهرب الناس إلى المملكة المتحدة.

وتريد الحكومة منح الشرطة صلاحيات أوسع للتعامل مع العصابات، وتريد تكثيف التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في بلدان أخرى.

صفقة العراق

في الأسبوع الماضي، كشف الوزراء عن صفقة بموجبها ستقدم المملكة المتحدة أموالاً للعراق لتحسين أمن حدودها، مع الوعد بتبادل معلومات استخباراتية أكبر وعمليات إنفاذ مشتركة أكثر.

ويريد الوزراء أيضًا السماح للشرطة باستخدام سلطات مكافحة الإرهاب في عهد بلير لتفتيش الأشخاص المشتبه في تورطهم في تهريب البشر.

وقبل الانتخابات، قال حزب العمال أيضًا إنه يريد صلاحيات إضافية لتقييد وصول المهربين إلى الإنترنت والسفر، و"المراقبة المباشرة" لحساباتهم المالية.

ولم يتم نشر التشريع الذي يمنح الشرطة الصلاحيات الجديدة بعد، وسيستغرق الأمر شهورًا حتى يمر عبر البرلمان.

ووصف وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب نهج الحكومة بأنه "ضعيف وفارغ"، وحث الوزراء على "إعادة فرض" سياسة رواندا بشكل عاجل. وأضاف: "تُظهر هذه الأرقام أن العصابات تزدهر تحت قيادة كير ستارمر".