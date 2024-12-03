منذ هجومها على شمال سوريا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قالت قوات المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام إنها "استولت على عدة مطارات عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة حلب"، شمال غرب سوريا، خلال أكبر عملية عسكرية ضد القوات الحكومية منذ سنوات.

وأشارت المعارضة إلى أنها استولت أيضاً على عدد من أنظمة الدفاع العسكرية، وأسلحة أخرى كانت داخل المواقع التي سيطرت عليها، فما هي هذه المواقع؟ وما الأسلحة التي استحوذت عليها؟

تحققت بي بي سي من عدد من الفيديوهات والصور التي نشرتها المعارضة السورية، يظهر في أحدها مطار النيرب العسكري شرقي حلب، وفيه عناصر من المعارضة بعد سيطرتهم على القاعدة العسكرية وما فيها من طائرات مروحية وطائرات حربية.

وأظهر أحد الفيديوهات الذي التقط في تل حاصل شرقي مطار النيرب، نظام دفاع جوي إس-125، بعد أن استولت عليه قوات المعارضة.

الثوار سيطروا على كتيبة دفاع جوي في تل حاصل بالقرب من مطار النيرب.

بجهود من ضباطنا المنشقين، يمكن إعادة تفعيل هذه القاعدة وغيرها من كتائب الرادار التي تم السيطرة عليها لفرض حظر طيران شمال سوريا.

هذا تطور كبير. pic.twitter.com/nzMMo3AE9N — ضياء قدور dyaa kaddoor (@dyaakaddoor) December 2, 2024

وفي فيديو آخر تحققت منه بي بي سي، ظهر مقاتل من هيئة تحرير الشام في قمرة القيادة للطائرة العسكرية إيرو39 في مطار كويريس شرق حلب، ويقع بين السفيرة ودير حافر.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية لمطار كويريس ثلاث قاذفاتِ صواريخ إس-125.

الحق رجع لصحابه pic.twitter.com/AZ00e52Ofv — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 1, 2024

BBC صور بالأقمار الصناعية لمطار كويريس تظهر ثلاث قاذفاتِ صواريخ إس مئة وخمسة وعشرين بعد سيطرة المعارضة عليه

كما نشرت المعارضة السورية فيديوهات أخرى ضمن العملية التي أطلقت عليها اسم "ردع العدوان" ضد الجيش السوري، وفي أحد هذه الفيديوهات يظهر مطار حلب الدَولي.

عاجل

التقاء ثوار #فجر_الحرية مع #ردع_العداون

في مطار حلب الدولي pic.twitter.com/JhU1N5vMqr — الثورة السورية - ثوار القبائل والعشائر (@syria7ra) December 1, 2024

ومن بين المناطق الاستراتيجية التي أعلنت المعارضة السيطرة عليها منطقة سراقب جنوب شرق حلب، وتكمن أهميتها في كونها نقطة التقاء الطريقين التجاريين الأساسيين في البلاد، بالإضافة لقربها من المطارين العسكريين: مطار أبو الظهور، الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه بعد أن كان تحت قبضة المعارضة، والثاني مطار تفتناز الذي لا يزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وتوجد داخله حالياً قاعدة تركية كبيرة.

#Syria: footage of Syrian rebels standing on the outskirts or Saraqib, a former rebels stronghold and very strategic town in #Idlib.



Credible reports state they've already captured the town from the #Assad regime. pic.twitter.com/gDgtVi3IV9 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

كما تحققت بي بي سي من فيديو يظهر دخول قوات المعارضة إلى مطار منغ العسكري، القريب من مدينة أعزاز في ريف حلب، ومطار أبو الظهور الذي يعتبر قاعدة عسكرية جوية رئيسية للجيش السوري شرقي إدلب.

فصائل المعارضة السورية تسيطر على مطار أبو الظهور العسكري شرق إدلب pic.twitter.com/1B36iW77J8 — محمد الحيدري Moh. Haidari 𐩣.𐩢 (@haidari700) November 30, 2024

ويقول الطيار المتقاعد في الجيش الأردني، اللواء مأمون أبو نوار لبي بي سي، إن هذه المطارات هي "مطارات مهمة ولوجستية وكان يستخدمها الجيش السوري والقوات الروسية لدعم قوات النظام السوري"، مشيراً إلى أن خسارتها ستوضح الفرق في المعركة.

وأشار أبو نوار إلى أن من أهم الأنظمة التي استولت عليها المعارضة هو نظام البانتسير، الذي كانت تستخدمه القوات السورية، وهو نظام دفاع جوي يطلق صواريخ صغيرة بالإضافة إلى مدافع 30 مليمتر.

وحول إمكانية استخدام هذه الأسلحة من قبل المعارضة يقول اللواء أبو نوار إن هناك ضعفاً في صيانة هذه المنظومات، مرجحاً أن المعارضة لن تستطيع استخدام هذه الأسلحة والطائرات، خاصة وأن الطيارين وعمال الصيانة المسؤولين عن هذه الطائرات، هم الآن خارج البلاد على حد وصفه.