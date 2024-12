منذ هجومها على شمال سوريا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قالت قوات المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام إنها "استولت على عدة مطارات عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة حلب"، شمال غرب سوريا، خلال أكبر عملية عسكرية ضد القوات الحكومية منذ سنوات.

وأشارت المعارضة إلى أنها استولت أيضاً على عدد من أنظمة الدفاع العسكرية، وأسلحة أخرى كانت داخل المواقع التي سيطرت عليها، فما هي هذه المواقع؟ وما الأسلحة التي استحوذت عليها؟

تحققت بي بي سي من عدد من الفيديوهات والصور التي نشرتها المعارضة السورية، يظهر في أحدها مطار النيرب العسكري شرقي حلب، وفيه عناصر من المعارضة بعد سيطرتهم على القاعدة العسكرية وما فيها من طائرات مروحية وطائرات حربية.

وأظهر أحد الفيديوهات الذي التقط في تل حاصل شرقي مطار النيرب، نظام دفاع جوي إس-125، بعد أن استولت عليه قوات المعارضة.

وفي فيديو آخر تحققت منه بي بي سي، ظهر مقاتل من هيئة تحرير الشام في قمرة القيادة للطائرة العسكرية إيرو39 في مطار كويريس شرق حلب، ويقع بين السفيرة ودير حافر.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية لمطار كويريس ثلاث قاذفاتِ صواريخ إس-125.

كما نشرت المعارضة السورية فيديوهات أخرى ضمن العملية التي أطلقت عليها اسم "ردع العدوان" ضد الجيش السوري، وفي أحد هذه الفيديوهات يظهر مطار حلب الدَولي.

ومن بين المناطق الاستراتيجية التي أعلنت المعارضة السيطرة عليها منطقة سراقب جنوب شرق حلب، وتكمن أهميتها في كونها نقطة التقاء الطريقين التجاريين الأساسيين في البلاد، بالإضافة لقربها من المطارين العسكريين: مطار أبو الظهور، الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه بعد أن كان تحت قبضة المعارضة، والثاني مطار تفتناز الذي لا يزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وتوجد داخله حالياً قاعدة تركية كبيرة.

#Syria: footage of Syrian rebels standing on the outskirts or Saraqib, a former rebels stronghold and very strategic town in #Idlib.



Credible reports state they've already captured the town from the #Assad regime. pic.twitter.com/gDgtVi3IV9