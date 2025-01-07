إيلاف من لندن: أعلنت عائلة الزعيم التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان، الثلاثاء، وفاته عن 96 عاماً.

ولد جان ماري لوبلن، عام 1928، وهو مؤسس حزب التجمع اليميني المتطرف لمتطرف في فرنسا، وتخلى عن منصبه عام 2011 لابنته مارين لوبان، التي تنافست مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022.

أصيب لوبان بنوبة قلبية خفيفة في 22 مايو 2023، ونُقل على إثرها إلى مستشفى بمنطقة بايس قبل أن تستقر حالته بعدها بيومين.

ولد جان ماري لوبان في 20 يونيو/حزيران 1928 ببلدة ترينيتي سور مير (موربهان). وهو مطلق وله ثلاث بنات. وعمل لوبان جنديا في الفيلق سنة 1953 في منطقة الهند الصينية والتحق بالجزائر سنة 1957.

العمل السياسي

بدأ لوبان أول نشاطه السياسي عام 1956 حين انتخب في يناير/كانون الثاني من تلك السنة نائبا عن مدينة باريس حيث كان أصغر نواب الجمعية الوطنية الفرنسية سنا وهي صفة يحب أن يذكر بها دائما. وقد أعيد انتخابه أيضا عام 1958. كما انتخب نائبا في البرلمان الأوروبي من 1984 حتى 2000، وانتخب مستشارا جهويا عن ليل دو فرانس من 1986 حتى 1992. وأعيد انتخابه نائبا عن باريس من 1986 إلى 1988. أسس حزب الجبهة الوطنية سنة 1972 ويشغل الآن رئاسته.

وكان ترشح عام 1974 وحصل على نسبة 0،75%. ولم يترشح ضد ميتران عام 1981 لعدم حصوله على التوقيعات الكافية، وقد ترشح عام 1988 وحصل على نسبة 14،38% وترشح عام 1995 وحصل على نسبة 15،1% وترشح عام 2002 وحصل على نسبة 20%.