إيلاف من لندن: اعتذر حزب العمال البريطاني الحاكم بزعامة السير كير ستارمر رئيس الوزراء عن تورطه بنشر مقطع فيديو على TikTok يتضمن أغنية صريحة بكلمات غير لائقة.

وتم حذف مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه كلب (بولدغ) يرتدي زي الشرطة، وأرنب كممرضة وثور يرتدي سترة عالية الوضوح وخوذة بناء، من قبل حزب العمال عندما لفت المستخدمون الانتباه إلى كلمات الأغنية في التعليقات.

وقالت قناة (سكاي نويز) إنه كان تم إنشاء مقطع الفيديو على TikTok بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) وهو يتضمن أغنية باللغة البرتغالية بكلمات تتحدث عن ممارسة الجنس مع "فتاة صغيرة شقية".

وأظهر المقطع الذي يبلغ طوله 34 ثانية، بعنوان "خطة حزب العمال لتغيير بريطانيا كحيوانات"، حيوانات الذكاء الاصطناعي تمثل العمال الرئيسيين بينما تم تشغيل أغنية مونيغيم كورال Montagem Coral للفنان البرازيلي دي جي هولاندا DJ Holanda في الخلفية.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يجد المشاهدون ترجمات إنجليزية للكلمات البرتغالية، والتي تشير إلى تدخين الماريجوانا والأفعال الجنسية والشتائم الجنسية.

وقال متحدث باسم حزب العمال: "المنشور عبارة عن تعديل لاتجاه فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي ويحتوي على مزيج من مقطوعتين موسيقيتين. نحن ندرك أن ترجمة الكلمات غير مناسبة تمامًا. نعتذر وقد تم حذف الفيديو الآن".

سياسيات الحزب

وتضمن الفيديو نصًا فوق كل حيوان تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، موضحًا بالتفصيل المزايا المفترضة لسياسات حزب العمال في كل قطاع يتم تصويره، مثل الشرطة والرعاية الصحية والطاقة والإسكان.

وأصبح تيك توك بشكل متزايد المنصة المستخدمة من قبل المنظمات التي تحاول الوصول إلى جمهور أصغر سنًا.

وعلى صلة، قدمت أليشيا كيرنز، عضو البرلمان المحافظ عن روتلاند وستامفورد، تقييمًا لاذعًا لمقطع فيديو تيك توك على X، وخصت بالذكر وزيرة الداخلية.

كتبت: "هل تعتقدين أنه من المقبول، يا وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، أن ينشر حزبك مقاطع فيديو بكلمات تشجع الرجال على تعاطي الفتيات الصغيرات للمخدرات حتى يتمكنوا من ممارسة الجنس معهن، والاحتفال بضرب الفتيات في مهبلهن؟ هذا كل ما قلته لنا بأننا سنشعر بأمان أكبر مع توليك المسؤولية".