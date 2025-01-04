إيلاف من الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي مساء السبت، وفاة الأميرة منى الصلح، والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 5 رجب 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هي الأميرة منى الصلح؟

ابنة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رياض الصلح والزوجة السابقة للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وقد رزقت الأميرة منى الصلح والأمير طلال بثلاثة أولاد: الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد بن طلال وهو أصغر أولاد الأميرة منى، والأميرة ريما بنت طلال.

كانت الأميرة منى الصلح الزوجة الثانية للأمير طلال، ودام زواجهما 14 عاما، إلى أن انفصلا، وظلت محتفظة بلقب الأميرة، ثم عادت بعدها الى لبنان واصطحبت معها أبنائها، لكنهم انتقلوا إلى رعاية أبيهم الأمير طلال فيما بعد وكانوا يتنقلون بين الرياض وبيروت.