إيلاف من لندن: دعا رئيس وزراء النظام السوري المنهار محمد الجلالي، الأحد، الى الحفاظ على مؤسسات الدولة، مطالبا الشعب السوري تواصله مع مسؤولين قادة الشرطة ومعاون وزير الداخلية، اذ يجب وجود قوى سياسية على الأرض، مشيرا الى ان وزير الداخلية غادر دمشق".



وأضاف الجلالي أن بعض فصائل المعارضة دخلت إلى دمشق وأخرى بالطريق، مؤكدا وجود تواصل هاتفي معهم. وقال من مكان تواجده أحد فنادق العاصمة دمشق أن العاصمة السورية دمشق تشهد بعض الفوضى حاليا بسبب ترك القوى الأمنية لأماكنها دون ترتيب.



ولفت الجلالي إلى أن آخر تواصل مع بشار الاسد كان هاتفيا أمس، موضحا أن الاتصال كان من قبله لوضع الأسد بآخر التطورات.



وتحدث الجلالي لقناة (المملكة) الأردنية عن تواصله مع أكثر من شخص في المعارضة، بعد أن أعلن موقفه بالحفاظ على مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الأولوية الآن لتأمين المواد التموينية والأمن.



وشدد على أنه جرى الاتفاق مع المعارضة على الحفاظ على مؤسسات الدولة حتى الانتقال للحكم الجديد. كما تحدث عن تواصله مع مسؤولين قادة الشرطة ومعاون وزير الداخلية، مؤكدا على أنه لا بد من وجود قوى سياسية على الأرض.