إيلاف من القدس: طلب أكراد سوريا مساعدة إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك تعبيراً عن أنهم في مرحلة من "عدم اليقين"، بعد سيطرة المعارضة الإسلامية على البلاد، ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الأكراد السوريين وجهوا نداءً إلى المسؤولين الإسرائيليين طلبا للمساعدة والحماية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا أنهم بدأوا بمهاجمة القوات الكردية في منطقة منبج في شمال سوريا، شمال شرق حلب.

وتعمل إسرائيل، التي تنظر إلى المجتمع الكردي باعتباره كياناً صديقاً ومتجهاً نحو الغرب، مع الدول الغربية منذ بداية الحملة الحالية لضمان أمن الأكراد ضمن الواقع الجديد الناشئ في سوريا.

ويخلق الوضع الحالي، بما في ذلك انتصار الجهاديين السنة وتكثيف الحرب الأهلية، حالة من عدم اليقين الأمني ​​والسياسي.

وقد أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا سلسلة من المناقشات مع نظرائه الأوروبيين والأميركيين، أثار خلالها القضية الكردية وأكد على ضرورة دعمهم.

وفي الأسبوع الماضي، شارك ساعر في مؤتمر وزراء الخارجية في مالطا، حيث التقى، من بين آخرين، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حين تحدث ساعر مساء الأحد مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وكانت الرسالة التي نقلها ساعر، سواء في الاجتماعات في مالطا أو في محادثاته مع لامي، هي أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن سلامة الأكراد ضد هجمات "الإسلاميين المتطرفين".