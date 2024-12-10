إيلاف من دمشق: بعد أكثر من خمسة عقود دخلت سوريا مرحلة جديدة مع انتظار الآلاف أنباء عن مصير أبنائهم المعتقلين، خصوصا في سجن صيدنايا.

ففيما كشفت المعلومات التي سربت مؤخراً عن هذا السجن السيئ الصيتقصصاً مأساوية عما عاناه المعتقلون هناك وسط أحاديث عن وجود سراديب وزنازين سرية، دارت شكوك حول وجود معتقلين فيها إلى الآن.

إلا أن منظمة "الخوذ البيضاء" أعلنت اليوم الثلاثاء انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا، حيث كانت تشتبه في وجود زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة، من دون العثور على أي معتقلين إضافيين.

عشرات السجون تحت الأرض

وأضافت أن عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة انتهت، من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

كذلك أوضحت أن هناك العشرات من السجون السرية بعضها تحت الأرض ولم يصلوا إليها، مشيرة إلى أنها بحثت كل زاوية في السجن.

إلا أن منظمة "الخوذ البيضاء" أعلنت اليوم الثلاثاء انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا، حيث كانت تشتبه في وجود زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة، من دون العثور على أي معتقلين إضافيين.

عشرات السجون تحت الأرض

وأضافت أن عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة انتهت، من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

كذلك أوضحت أن هناك العشرات من السجون السرية بعضها تحت الأرض ولم يصلوا إليها، مشيرة إلى أنها بحثت كل زاوية في السجن.

"لا معتقلين"

بدروه أكد، فاروق حبيب، نائي الدفاع المدني، أن الفرق المختصة وصلت إلى 5 سجون سرية ولم تجد فيها معتقلين أحياء.

كما شدد على أنه "لم يعد هناك معتقلون في صيدنايا".

كذلك أوضح أن الدفاع المدني نقل جثثا لمعتقلين بالسجون السرية إلى الطب العدلي.

آلاف المعتقلين

وفي وقت سابق أعرب "الدفاع المدني" في بيان عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لوجود آلاف المعتقلين الذين مازالوا في عداد المفقودين، ولم يتمكن ذووهم من الوصول لأي معلومات تكشف مصيرهم.

وكان سجن صيدنايا المترامي الأطراف، يضم آلاف السوريين وغيرهم ممن اعتقلهم النظام السابق، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال اليومين الماضيين، نظراً لوجودهم في مواقع محكمة الإغلاق، وفق روايات ذوي المفقودين والأهالي.

فيما شارك في عمليات البحث 5 فرق مختصة من "الخوذ البيضاء" بينها فريقا k9 (فرق الكلاب البوليسية المدربة) إضافة لفرق الدعم والإسعاف.

وتتبعت الفرق جميع المداخل والمخارج وفتحات التهوية وأنابيب الصرف الصحي والمياه وأسلاك الكهرباء وكابلات كاميرات المراقبة من دون أن تجد أي أقبية أو سراديب غير مكتشفة في صيدنايا.

يذكر أنه منذ سقوط رئيس النظام السابق، بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي، ودخول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق، فتحت عشرات السجون في كافة المحافظات من أجل إطلاق المساجين الذين قضى بعضهم سنوات عدة، من دون حصول أهاليهم على أي معلومات عنهم.