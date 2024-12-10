تخلى زعيم المعارضين السوريين أبو محمد الجولاني عن الاسم الحربي المرتبط بماضيه الجهادي، واستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع، في البيانات الرسمية الصادرة منذ يوم الخميس، قبل سقوط حكم بشار الأسد.

هذه الخطوة هي جزء من جهود الجولاني لتعزيز شرعيته في سياق جديد، حيث أعلنت هيئة تحرير الشام- جماعته الإسلامية المسلحة، التي تقود فصائل المعارضة الأخرى، الاستيلاء على العاصمة السورية دمشق، وتعزيز سيطرتها على جزء كبير من البلاد.

إن تحول الجولاني ليس أمراً حديثاً، ولكنه تطور بعناية على مر السنين، وهو واضح لا في تصريحاته العامة ومقابلاته الدولية فقط ولكن أيضاً في مظهره المتغير.

فبعد أن كان يرتدي ملابس المقاتلين الجهاديين التقليدية، حدّث خزانة ملابسه لتصبح "أكثر غربية" في السنوات الماضية، والآن، بينما يقود الهجوم، ارتدى ملابس عسكرية، ترمز إلى دوره كقائد لغرفة العمليات.

لكن من هو الجولاني -أو أحمد الشرع- ولماذا وكيف تغير؟

الرابط بين داعش والعراق

كشفت مقابلة مع الجولاني على قناة "بي بي إس" عام 2021، أنه ولد عام 1982 في المملكة العربية السعودية، حيث عمل والده مهندساً للنفط حتى عام 1989.

وفي ذلك العام، عادت عائلة الجولاني إلى سوريا، حيث نشأ وعاش في حي المزة بدمشق.

وبدأت رحلة الجولاني كجهادي في العراق، مرتبطاً بتنظيم القاعدة في العراق، سلف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي انضم إليه في وقت لاحق.

وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، انضم إلى مقاتلين أجانب آخرين في العراق، وفي عام 2005، سُجن في معسكر بوكا، حيث عزز انتماءاته الجهادية، ثم تعرف لاحقاً على أبو بكر البغدادي، العالم الهادئ الذي سيقود تنظيم الدولة لاحقاً.

وفي عام 2011، أرسل البغدادي الجولاني إلى سوريا لإنشاء جبهة النصرة، وهي فصيل سري مرتبط بتنظيم الدولة.

وبحلول عام 2012، أصبحت جبهة النصرة قوة قتالية سورية بارزة، تخفي علاقاتها بتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.

Reuters أرسل أبو بكر البغدادي الجولاني إلى سوريا لتأسيس جبهة النصرة

ونشأت التوترات عام 2013 عندما أعلنت جماعة البغدادي في العراق من جانب واحد اندماج المجموعتين (دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة)، معلنة إنشاء الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وكشفت علناً لأول مرة عن الروابط بينهما.

قاوم الجولاني القرار، لأنه أراد أن ينأى بمجموعته عن التكتيكات العنيفة لدولة العراق الإسلامية، مما أدى إلى الانقسام.

وللخروج من هذا الموقف الشائك، تعهد الجولاني بالولاء لتنظيم القاعدة، وجعل جبهة النصرة فرعها السوري.

ومنذ البداية، أعطى الأولوية لكسب الدعم السوري، ونأى بنفسه عن وحشية داعش وأكد على نهج أكثر براغماتية للجهاد.

الانضمام إلى تنظيم القاعدة

وفي إبريل/نيسان 2013، أصبحت جبهة النصرة فرعاً سورياً لتنظيم القاعدة، مما جعلها على خلاف مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حين كانت خطوة الجولاني محاولة جزئية للحفاظ على الدعم المحلي وتجنب تنفير السوريين والفصائل المعارضة، فإن الانتماء إلى تنظيم القاعدة لم يفعل في نهاية المطاف الكثير لصالح هذا الجهد.

وقد أصبح تحدياً ملحاً في عام 2015 عندما استولت جبهة النصرة وفصائل أخرى على محافظة إدلب، مما أجبرها على التعاون في إدارتها.

Reuters أطلق الجولاني على جبهة النصرة اسم جبهة فتح الشام في عام 2016، وفي العام التالي أصبحت هيئة تحرير الشام

وفي عام 2016، قطع الجولاني علاقاته بتنظيم القاعدة، وأعاد تسمية الجماعة باسم جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام في عام 2017.

وبينما بدا الانقسام سطحياً في البداية، كشف عن انقسامات أعمق. واتهم تنظيم القاعدة الجولاني بالخيانة، مما أدى إلى الانشقاقات وتشكيل حراس الدين، وهو فرع جديد لتنظيم القاعدة في سوريا، والذي سحقته هيئة تحرير الشام لاحقاً في عام 2020. ومع ذلك، ظل أعضاء حراس الدين حاضرين بحذر في المنطقة.

كما استهدفت هيئة تحرير الشام عملاء تنظيم الدولة والمقاتلين الأجانب في إدلب، وفككت شبكاتهم وأجبرت بعضهم على الخضوع لبرامج "إزالة التطرف".

وأشارت هذه التحركات، التي تم تبريرها على أنها جهود لتوحيد القوى المسلحة والحد من الاقتتال الداخلي، إلى استراتيجية الجولاني لوضع هيئة تحرير الشام كقوة مهيمنة وقابلة للاستمرار سياسياً في سوريا.

ورغم الانفصال العلني عن تنظيم القاعدة وتغيير الاسم، استمرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى في تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، وحافظت الولايات المتحدة على مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد الجولاني. واعتبرت القوى الغربية الانفصال مجرد واجهة.

تشكيل "حكومة" في إدلب

حكومة الخلاص الجولاني يعقد مؤتمراً صحفياً عقب الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا عام 2023

وتحت قيادة الجولاني، أصبحت هيئة تحرير الشام القوة المهيمنة في إدلب، أكبر معقل للمعارضين في شمال غرب سوريا وموطن لحوالي أربعة ملايين شخص، كثير منهم نزحوا من محافظات سورية أخرى.

ولمعالجة المخاوف بشأن وجود جماعة مسلحة تحكم المنطقة، أنشأت هيئة تحرير الشام جبهة مدنية، تسمى "حكومة الإنقاذ السورية" في عام 2017 كذراع سياسي وإداري لها.

عملت حكومة الإنقاذ السورية كدولة، مع رئيس وزراء ووزارات وإدارات محلية تشرف على قطاعات مثل التعليم والصحة وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على مجلس ديني يسترشد بالشريعة الإسلامية.

ولإعادة تشكيل صورته، انخرط الجولاني بأنشطة تقربه من الجمهور، وزار مخيمات النازحين، وحضر الفعاليات، وأشرف على جهود الإغاثة، وخاصة خلال الأزمات مثل زلازل عام 2023.

وسلّطت هيئة تحرير الشام الضوء على الإنجازات في الحكم والبنية التحتية لإضفاء الشرعية على حكمها وإظهار قدرتها على توفير الاستقرار والخدمات.

وقد أشادت سابقاً بطالبان، عند عودتها إلى السلطة في عام 2021، وأشادت بها باعتبارها مصدر إلهام ونموذجاً لموازنة الجهود الجهادية بشكل فعال مع التطلعات السياسية، بما في ذلك تقديم تنازلات تكتيكية لتحقيق أهدافها.

وعكست جهود الجولاني في إدلب استراتيجيته الأوسع لإظهار قدرة هيئة تحرير الشام ليس فقط على الجهاد ولكن أيضاً على الحكم بشكل فعال.

ومن خلال إعطاء الأولوية للاستقرار والخدمات العامة وإعادة الإعمار، كان يهدف إلى عرض إدلب كنموذج للنجاح تحت حكم هيئة تحرير الشام، وتعزيز شرعية مجموعته وتطلعاته السياسية الخاصة.

ولكن تحت قيادته، همشت هيئة تحرير الشام الفصائل المسلحة الأخرى، سواء الجهادية أو المعارضة، في جهودها لتعزيز قوتها والهيمنة على المشهد.

احتجاجات مناهضة لهيئة تحرير الشام

وعلى مدى أكثر من عام قبل الهجوم الذي شنته الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، واجه الجولاني احتجاجات في إدلب من الإسلاميين المتشددين فضلاً عن الناشطين السوريين.

وقارن المنتقدون حكمه بحكم الأسد، واتهموا هيئة تحرير الشام بالاستبداد وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين.

ووصف المتظاهرون قوات الأمن التابعة لهيئة تحرير الشام بـ "الشبيحة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف أتباع الأسد الموالين.

كما زعموا أن هيئة تحرير الشام تجنبت عمداً القتال الهادف ضد القوات الحكومية وتهميش الجهاديين والمقاتلين الأجانب في إدلب لمنعهم من الانخراط في مثل هذه الأعمال، وكل ذلك لإرضاء الجهات الدولية.

وحتى خلال الهجوم الأخير، حث الناشطون هيئة تحرير الشام باستمرار على إطلاق سراح المسجونين في إدلب بزعم معارضة الهيئة.

وردًا على هذه الانتقادات، بادرت هيئة تحرير الشام إلى إجراء العديد من الإصلاحات على مدار العام الماضي.

فقد قامت بحل أو إعادة تسمية قوة أمنية مثيرة للجدل كانت متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأسسَت "إدارة الشكاوى" لتمكين المواطنين من تقديم شكاوى ضد الجماعة، في حين قال منتقدوها إن هذه التدابير كانت مجرد استعراض لاحتواء المعارضة.

AFP في وقت سابق من هذا العام، طالب المتظاهرون في إدلب بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء حكم هيئة تحرير الشام

ولتبرير ترسيخها للسلطة في إدلب وقمع التعددية بين الجماعات المسلحة، اعتبرت هيئة تحرير الشام أن التوحد تحت قيادة واحدة أمر بالغ الأهمية لإحراز التقدم والإطاحة بالحكومة السورية في نهاية المطاف.

ولقد سارت هيئة تحرير الشام وذراعها المدنية، حكومة الإنقاذ، على حبل مشدود، سعياً إلى إبراز صورة حديثة ومعتدلة لكسب تأييد السكان المحليين والمجتمع الدولي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هويتهما الإسلامية لإرضاء المتشددين داخل المناطق التي يسيطر عليها المعارضون وصفوف هيئة تحرير الشام نفسها.

فعلى سبيل المثال، في ديسمبر/كانون الأول 2023، واجهت هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ رد فعل عنيف بعد أن انتقد المتشددون "مهرجاناً" أقيم في مركز تسوق جديد باعتباره "غير أخلاقي".

وفي أغسطس/آب من هذا العام، أثار حفل مستوحى من الألعاب البارالمبية انتقادات حادة من المتشددين، مما دفع حكومة الإنقاذ إلى مراجعة تنظيم مثل هذه الأحداث.

وتوضح هذه الحوادث التحديات التي تواجهها هيئة تحرير الشام في التوفيق بين توقعات قاعدتها الإسلامية والمطالب الأوسع للشعب السوري، الذي يسعى إلى الحرية والتعايش بعد سنوات من الحكم الاستبدادي في عهد الأسد.

هل تقود مساراً جديداً؟

ومع تطور الهجوم الأخير، ركزت وسائل الإعلام العالمية على ماضي الجولاني الجهادي، مما دفع بعض أنصار المعارضة إلى دعوته إلى التراجع، واعتباره عبئاً.

ورغم أنه أعرب سابقاً عن استعداده لحل مجموعته والتنحي جانباً، فإن أفعاله الأخيرة وظهوره العام تحكي قصة مختلفة.

ولقد عزز نجاح هيئة تحرير الشام في توحيد المعارضة والاستيلاء تقريباً على البلاد بأكملها في أقل من أسبوعين موقف الجولاني، مما أدى إلى إسكات المنتقدين المتشددين واتهامات الانتهازية.

AFP شنت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها الهجوم الذي أطاح بالأسد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني

ومنذ ذلك الحين، طمأن الجولاني وحكومة الإنقاذ الجماهير المحلية والدولية.

ووعدوا السوريين، بما في ذلك الأقليات، بالأمن، وتعهدوا للدول المجاورة والقوى مثل روسيا بعلاقات سلمية، بل إن الجولاني أكد لروسيا أن قواعدها السورية ستظل سالمة إذا توقفت الهجمات.

ويعكس هذا التحول استراتيجية "الجهاد المعتدل" التي تنتهجها هيئة تحرير الشام منذ عام 2017، والتي تؤكد على البراغماتية بدلاً من الإيديولوجية الجامدة.

وقد يشير نهج الجولاني إلى تراجع حركات الجهاد العالمية مثل تنظيم الدولة والقاعدة، التي يُنظر إلى جمودها بشكل متزايد على أنه غير فعال وغير مستدام.

وقد يلهم مساره مجموعات أخرى للتكيف، مما يشير إما إلى عصر جديد من "الجهادية" المحلية المرنة سياسياً أو مجرد انحراف مؤقت عن المسار التقليدي من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية.