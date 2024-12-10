إيلاف من بيروت: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام عربية، أنه تم رصد دبابات إسرائيلية على بعد نحو 20 كيلومترا من دمشق، وهو المشهد الذي يثير الشكوك في وجود مطامع إسرائيلية في سوريا، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي والعسكري، بعد الاطاحة بنظام بشار الأسد.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،الاثنين، أن ضربتين منسوبتين إلى الجيش الإسرائيلي وقعتا في قاعدة للجيش في اللاذقية بسوريا، نقلا عن تقارير إعلامية سورية.

واستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إطلاق تصريحاته الاستفزازية التي لا تتناسب مع الظرف الذي تمر به سوريا، حيث أشار إلى أن السيطرة على هضبة الجولان يضمن الأمن لإسرائيل.

وتابع نتانياهو :"هضبة الجولان ستبقى جزءا من إسرائيل، لقد أمرنا الجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا".

وأضاف:"مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ ما يقرب من 60 عاما ستظل إسرائيلية إلى الأبد".

غضب عربي من النوايا الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم الاثنين إن المملكة تعتقد أن استيلاء إسرائيل على منطقة عازلة في سوريا يظهر رغبتها في "تدمير فرصة سوريا في استعادة أمنها".

كما أدانت مصر، الاثنين، استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل واتخاذ موقف حازم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر تدين بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأرضٍ سورية، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة، الاثنين، استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، وحذّرت من أن ذلك من شأنه أن يقود المنطقة إلى مزيد من العنف والتوتر.

وقالت الوزارة، في بيان: "تدين قطر بشدة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، وتعتبره تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً على سيادة ووحدة سوريا وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

وحذّر البيان من أن "سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك محاولته احتلال أراض سورية، ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

100 غارة على سوريا والجولان مطمع اسرائيلي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، إن إسرائيل نفذت أكثر من 100 غارة جوية في سوريا يوم الاثنين، حيث ورد أن مركز أبحاث يشتبه في ارتباطه بإنتاج الأسلحة الكيميائية من بين المواقع التي تعرضت للقصف.

وتقول إسرائيل إنها تتحرك لمنع وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن مثل هذا الإجراء ضروري لضمان أمن بلاده

أما عن مرتفعات الجولان - وهي هضبة صخرية تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا (40 ميلا) جنوب غرب دمشق، فقد استولت إسرائيل عليها من سوريا في المراحل الختامية لحرب 1967، وضمتها من جانب واحد في عام 1981. ولم يتم الاعتراف بهذه الخطوة دوليا، على الرغم من أن الولايات المتحدة فعلت ذلك من جانب واحد في عام 2019.

وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، تحركت إسرائيل إلى المنطقة العازلة، حيث قال نتانياهو إن اتفاق فك الاشتباك مع سوريا عام 1974 "انهار" مع استيلاء المتمردين على البلاد، ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها انتهاك واضح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن التوغل الإسرائيلي يجب أن يكون "مؤقتا"، مضيفا أن واشنطن ستراقب الموقف لضمان التزام إسرائيل باتفاقية 1974.