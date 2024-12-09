إيلاف من برلين: قررت السلطات الحكومية في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين، وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المجلس الدنماركي للاجئين إنه "قرر تعليق معالجة القضايا المتعلقة بأشخاص من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد".

وأكدت الوكالة أن النرويج قررت أيضا تعليق معالجة حالات اللاجئين السوريين لحين استقرار الوضع، مشيرة إلى أن التعليق يعني أن إدارة الهجرة النرويجية "لن ترفض، في الوقت الحالي، أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين الذين طلبوا اللجوء إلى النرويج".

وأفادت قناة ORF التلفزيونية النمساوية نقلا عن وزير الداخلية في الجمهورية غيرهارد كارنر أن النمسا أوقفت إجراءات منح اللجوء للسوريين، في قرار يؤثر على حوالي 7300 حالة مفتوحة، كما تم تعليق طلبات لم شمل الأسرة.

ونقلت القناة عن كارنر قوله: "لقد وجهت الوزارة بإعداد برنامج للعودة والترحيل المنظم إلى سوريا"، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة جميع تصاريح اللجوء الصادرة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: "نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد".

كما أشار مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، أن هلسنكي أوقفت معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، وفقاً لما نقلته شبكة "RT" الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وفقا للمتحدث باسم المكتب.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحافيين في برلين:" يقوم المكتب الاتحادي بدراسة دقيقة لكل حالة على حدة، بما في ذلك تقييم الوضع الميداني في موطن مقدم الطلب".

وأوضحت أن المكتب يتمتع بإمكانية تأجيل القرارات المتعلقة باللجوء في حال كانت الأوضاع غير واضحة.