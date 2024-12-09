إيلاف من لندن: يراقب زعماء العواصم في مختلف أنحاء العالم الأحداث في سوريا عن كثب، بحثا عن علامات تشير إلى نوع الحكومة التي قد تنشأ وما هي أولوياتها سواء على المستوى المحلي أو في المنطقة المضطربة.

وسواء كان رفض أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) لماضيه الجهادي لصالح سياسة واضحة من التعددية والتسامح حقيقيا أم لا، فسوف يكون هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي سيسعى المراقبون إلى إيجاد إجابات لها.

وقالت الحكومة البريطانية إنها قد تزيل هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة وستتخذ قرارا "سريعا".

وكان الجولاني، الذي كانت مجموعته محورية في الهجوم الخاطف الذي أطاح بعقود من الدكتاتورية في سوريا هذا الأسبوع، سنوات في محاولة إبعاد نفسه عن علاقاته السابقة بتنظيم القاعدة.

ووصفته الولايات المتحدة بأنه إرهابي، ولا تزال لديها مكافأة قدرها 10 ملايين دولار (7.8 مليون جنيه إسترليني) على رأسه، ويقول زعيم هيئة تحرير الشام (HTS) إنه تخلى عن ماضيه كمتطرف جهادي متشدد ويعتنق الآن التعددية والتسامح.

والآن أصبح على استعداد للعب دور رئيسي في الحكم المستقبلي لسوريا - وهي دولة متنوعة تضم مجموعة متنوعة من الأقليات الدينية - وسيتم اختبار تحول الجولاني الواضح. وقال مراقبون إن الجولاني يمكن اعتباره الان "رجل دولة في تطور التكوين"!.

السنوات الأولى والتحول إلى الجهاد

الاسم الحقيقي للجولاني هو أحمد الشرع - وهو ما كان يُعرف به قبل تبني الجهاد وهو ما بدأ يشير به إلى نفسه مرة أخرى، مستخدمًا إياه أثناء حديثه في دمشق يوم الأحد.

ولد الجولاني، الذي يبلغ من العمر الآن 42 عامًا، في عام 1982 في سوريا لعائلة من الطبقة المتوسطة نزحت من مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

ويقال إن آرائه السياسية تشكلت بسبب الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 وهجمات 11 سبتمبر 2001.

غزو العراق

ويقول تقرير أعده مراسلو قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه عندما غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، كان الجولاني واحدًا من العديد من السوريين الذين عبروا إلى العراق لمحاربة القوات الأميركية، حيث أقاموا علاقات مع تنظيم القاعدة.

وتم اعتقاله من قبل الجيش الأميركي في العراق وقضى بعض الوقت في سجن أبو غريب سيئ السمعة.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نشأ تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف - بقيادة أبو بكر البغدادي - من بقايا تنظيم القاعدة.

انتفاضة سوريا

في عام 2011، أشعلت انتفاضة شعبية في سوريا حملة قمع وحشية من قبل قوات النظام - وهو الصراع الذي تدهور إلى أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

وكان الجولاني يتلقى توجيهات من البغدادي بإنشاء فرع لتنظيم القاعدة يسمى جبهة النصرة. وقد صنفت الولايات المتحدة المجموعة الجديدة على أنها منظمة إرهابية - وهو التصنيف الذي لا يزال قائماً.

وازداد نفوذه وتحدى أوامر البغدادي بحل مجموعته ودمجها مع ما أصبح الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وفي أول مقابلة له في عام 2014، أبقى وجهه مغطى وأخبر أحد المراسلين أن هدفه هو رؤية سوريا تحكمها الشريعة الإسلامية وأوضح أنه لا يوجد مكان للأقليات العلوية والشيعية والدرزية والمسيحية في البلاد.

وفي عام 2016 كشف عن وجهه للجمهور لأول مرة وأعلن عن شيئين: كانت مجموعته تعيد تسمية نفسها جبهة فتح الشام - جبهة فتح سوريا - وأنها قطعت علاقاتها مع القاعدة.

كان قادرًا على تأكيد السيطرة على الجماعات المسلحة المجزأة وتوطيد السلطة في إدلب. لقد أعاد تسمية مجموعته مرة أخرى، وأطلق عليها اسم هيئة تحرير الشام (HTS) - منظمة تحرير سوريا - كما عُرفت منذ ذلك الحين.

تحول حقيقي أم تغيير في الصورة؟

ويتابع التقرير: لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بما حدث بعد ذلك. آمنًا في منصبه، سعى الجولاني إلى تغيير صورته. استبدل زيه العسكري بقميص وبنطلون.

علاوة على ذلك، بدا وكأنه ينبذ بعض مبادئ الشريعة الإسلامية المتشددة وبدأ يدعو إلى التسامح الديني والتعددية.

وقال، مشيرًا إلى مثال المملكة العربية السعودية، حيث تم تخفيف الضوابط الاجتماعية إلى حد ما في السنوات الأخيرة، "نحن لا نريد أن يصبح المجتمع منافقًا حتى يصلي عندما يرونا ولا يصلي بمجرد مغادرتنا".

وكان الجولاني أجرى أول مقابلة له مع صحفي أميركي في عام 2021، مرتديًا سترة وشعره القصير مربوطًا إلى الخلف. وجادل بأن مجموعته لا تشكل تهديدًا للغرب وقال إن العقوبات ضدها غير عادلة.

وقال: "نعم، لقد انتقدنا السياسات الغربية". "لكن شن حرب ضد الولايات المتحدة أو أوروبا من سوريا ليس صحيحا. لم نقل إننا نريد القتال".

وأضاف أن تورطه مع القاعدة قد انتهى، وحتى في الماضي كانت مجموعته "ضد تنفيذ عمليات خارج سوريا".

ماذا يحدث الآن؟

ويقول تقرير (سكاي نيوز) إنه بعد عقود من حكم سوريا، سقط نظام الأسد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مقاتلي الجولاني.

وبعد دخوله دمشق يوم الأحد كجزء من طابور المتمردين المنتصر، تحدث في المسجد الأموي التاريخي في المدينة وأعلن أن هزيمة النظام "انتصار للأمة الإسلامية".

وقال قائد كبير آخر للمتمردين، أنس الصلخادي، على التلفزيون الرسمي: "رسالتنا إلى جميع طوائف سوريا، هي أننا نقول لهم إن سوريا للجميع".

وقال الدكتور بورجو أوزجليك، الخبير في شؤون الشرق الأوسط من مؤسسة RUSI البحثية، إن الجولاني "يرى نفسه جزءًا لا مفر منه وضروريًا من أي تسوية سياسية".

وأضاف "من الواضح أن الجولاني لديه خطط ليكون لاعباً رئيسياً في سوريا، والنص المعتدل المؤيد للديمقراطية الذي كان يعتمد عليه هو شهادة على التزامه بإظهار أنه قادر على تغيير توجهاته.

وخلص أوزجليك إلى القول: "سيكون الاختبار الحقيقي هو مدى التزامه بالحكم من خلال كتاب اللعب الديمقراطي، وليس مجرد استعارة المفردات."