إيلاف من دمشق: أعلن زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، الخميس، دخول التنظيمات المسلحة إلى مدينة حماة السورية.

وحث الجولاني، في مقطع فيديو، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على عدم السماح للحشد الشعبي الموالي لإيران بالتدخل في سوريا.

وكان السوداني قد دعا، مساء الأحد، جميع القيادات العسكرية والأمنية بأن يكون تواجدها ميدانيا ومتابعة قواطع المسؤولية على الحدود المشتركة العراقية السورية، على خلفية الأحداث في سوريا.

وأكد السوداني خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة وسوريا على "ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية".

وقال إن "أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض العراق وسيادته".

وكان مصدر دبلوماسي قد قال إن وزير الخارجية السوري بسام الصباغ قد يرافق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة لبغداد الجمعة، وسيتم عقد أول قمة ثلاثية إقليمية.

وبعد التطورات الأخيرة، أصبحت حماة المدينة الثانية التي تتقدّم إليها الفصائل المسلحة في غضون أيام، بعدما باتت حلب الواقعة شمالها بأكملها خارج سيطرة القوات السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.