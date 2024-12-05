إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن أولوياته الست للحكومة في خطاب "خطة التغيير" الرئيسي، وقال إن "التحدي العظيم" ينتظر الحكومة لتحقيق الأهداف.

وتتضمن الأهداف التي أعلن عنها السير كير ستارمر، في خطابه اليوم الخميس في باكنغهامشير، بناء 1.5 مليون منزل وإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتوفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، كما تعهد بمستويات معيشية أعلى وشوارع أكثر أمانًا وضمان دخول عدد قياسي من الأطفال في سن الخامسة إلى المدرسة "مستعدين للتعلم".

كما تعهد رئيس الوزراء بشوارع آمنة من خلال تعيين 13000 ضابط شرطة إضافي وضباط شرطة المجتمع المحلي ورجال شرطة خاصين للشوارع.

وقال ستارمر إن قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية - هدف لتلبية معيار هيئة الخدمات الصحية الوطنية لـ 92٪ من المرضى في إنجلترا للانتظار لمدة لا تزيد عن 18 أسبوعًا للحصول على العلاج. طلب كبير، كما يقول مراسلنا الصحي

وفي مجال الطاقة، وعد ستارمر بـ "تأمين الطاقة المحلية" لوضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لتقديم ما لا يقل عن 95٪ من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة نحو صافي الصفر.

طموح ومصداقية

وقال رئيس الوزراء إن "خطة حزب العمال للتغيير" هي "البرنامج الأكثر طموحًا ومصداقية للتغيير لجيل كامل". واضاف: "نحن نحتضن المخاطر التي تأتي معها. إذا لم يكن هناك خطر، وإذا لم تكن هناك مقاومة، وإذا لم تكن هناك عوائق أو عوائق يجب علينا إزالتها، فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة مؤكدة إلى أننا لسنا جادين في تحقيق التغيير".

ويقول رئيس الوزراء إنه "لن يفعل ذلك أبداً". وأكد: "كان التفويض من أجل التغيير، والتغيير هو ما سنحققه".وقال "لا وقت نضيعه، لقد استفدنا كثيراً من عبقرية الماضي البريطانية، لأننا لن نبني مستقبلاً، لن تقبل هذه الحكومة هذا الهراء بعد الآن".

رد فعل المعارضة

وفي ردة فعلها على تعهدات رئيس الوزراء العمالي، قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الخطط لا تحتوي على "أي شيء ملموس بشأن الهجرة"، مضيفة أن الحكومة "لا تعرف ماذا تفعل".

وسلط منشور على حساب كيمي بادينوك على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على عدد من المجالات - بما في ذلك الافتقار إلى أي شيء "ملموس" بشأن الهجرة، وتخفيف خطة إزالة الكربون "المكلفة" لحزب العمال.

وزعم السير إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، أن رئيس الوزراء "كان يحرك أعمدة المرمى ببساطة". وقال إنه "من المقلق" عدم ذكر كيفية تقصير قوائم انتظار الأطباء العامين.

كما سلط متحدث باسم الإصلاح في المملكة المتحدة الضوء على الافتقار إلى معلم بشأن الهجرة، وشن هجمات مألوفة على الزيادات الضريبية، ووقود الشتاء وضريبة الميراث الزراعية.

ووصف حزب الخضر تصريحات رئيس الوزراء بأنها مجرد "قائمة" وتفتقر إلى الطموح.