إيلاف من لندن: رفض رئيس الوزراء البريطاني العمالي السير كير ستارمر الدعوة إلى انتخابات أخرى، وقال لقد تلقينا عريضة ضخمة في الرابع من يوليو، في إشارة للفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات.

وكان ستارمر، يرد على طلب زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك خلال جلسة مجلس العموم الخاصة بسؤال رئيس الوزراء (PMQs) له للاستقالة استجابة لعريضة مليونية قدمت بهذا الشأن.

وتحدثت زعيمة المعارضة بعد أن قال السير كير إن المحافظين "ليس لديهم أدنى فكرة عما يفعلونه" بشأن الاقتصاد. وردت على كير قائلة: "إذا كان يريد أن يعرف ما سيفعله المحافظون، فعليه أن يستقيل ويكتشف ذلك".

ثم أشارت بادينوك بعد ذلك إلى العريضة - التي تحمل حوالي 2.7 مليون توقيع - التي تدعو إلى انتخابات عامة أخرى بعد "أكاذيب" حزب العمال. وأضافت: "هناك عريضة هناك - مليونا شخص يطلبون منه الرحيل، وهو الشخص الذي لا يعرف كيف تسير الأمور".

ومن الواضح أن السير كير كان ينتظر إثارة هذه المسألة، فأجاب بسرعة: "لقد تلقينا عريضة ضخمة في الرابع من يوليو في هذا البلد". وقال مخاطبا بادينوك: في حال نسيت، كان ذلك عندما كانت لدينا الانتخابات العامة.

وتقول العريضة، التي نُشرت على موقع البرلمان على الإنترنت: "نود أن تكون هناك انتخابات عامة أخرى. نعتقد أن حكومة حزب العمال الحالية تراجعت عن الوعود التي قطعتها في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة".