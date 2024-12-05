إيلاف من واشنطن: بعدما اتهم بيت هيجسيث الذي رشحه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته الناشئة، بأن رائحة كحول قوية كانت تفوح منه حين كان يصل إلى عمله، في إشارة إلى احتمال إدمانه على الخمر، حاول المرشح احتواء الموقف.

" لن أشرب الخمر"

فقد تعهد هيجسيث مرشح الرئيس المنتخب لمنصب وزير الدفاع، بأنه إذا تمت الموافقة على تعيينه وزيراً للدفاع فإنه لن يشرب الخمر.

ونقل عن المرشح أنه ينظر إلى الوظيفة كأمر مهم للغاية.

جاء هذا بعدما قال السيناتور الجمهوري كيفن كرايمر أمس الأربعاء، إنه لن يستبعد دعم ترشيح هيجسيث للمنصب إذا ما التزم بالامتناع عن شرب الكحول.

وكان تقرير نشرته مجلة The New Yorker هذا الأسبوع، تطرق إلى ادعاءات حول مشكلة احتساء الخمر التي يعاني منها هيجسيث، عندما كان يشغل منصب رئيس جمعية لقدامى المحاربين العسكريين.

ووردت بلاغات عن حالات متكررة كان فيها هيجسيث يحتسي الخمر بكثرة في أحداث العمل، بما في ذلك أثناء زيارة جماعية إلى ناد في لويزيانا.

اتهام آخر

وفي الشهر الماضي، أصدرت شرطة ولاية كاليفورنيا سجلات تحقيق لها في 2017 حول ما إذا كان هيجسيث اعتدى جنسيا على امرأة في غرفة فندق خلال مؤتمر نسائي للحزب الجمهوري، حيث قالت إن شخصا ما ربما وضع "شيئًا" في مشروبها.

لذلك، ووفقا للمقربين من فريق الرئيس المنتخب، فهناك تكهنات متزايدة بأن تعيين هيغسيث لن ينجح برغم أنه نفى ارتكاب أي مخالفات ولم يتم توجيه أي اتهام له مطلقا.