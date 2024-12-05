أُطيح برئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه في تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية مساء الأربعاء، بأغلبية 331 صوتا ضد حكومته.

اختار الرئيس إيمانويل ماكرون بارنييه، كبير المفاوضين السابقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليكون رئيسا للوزراء قبل 90 يوما فقط.

وقال ماكرون في وقت سابق إنه لا يزال يعتقد أن حكومة بارنييه يمكن أن تنجو من التصويت. وقال: "مصالح البلاد أكثر أهمية من مصالح الأحزاب".

لكن نواب التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة والتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان" قالا بالفعل إنهما سيدليان بأصواتهم ضده، ما يجعل من المستحيل أن يظل بارنييه في منصبه.

لماذا حدث هذا الآن؟

في يوم الاثنين، استخدم بارنييه صلاحيات خاصة لتمرير ميزانيته لعام 2025 دون دعم برلماني.

قام بارنييه بذلك لأنه كان يعلم أنه ليس لديه فرصة للحصول على الأصوات التي يحتاجها من المعارضة.

وأثار قرار بارنييه باستخدام صلاحيات خاصة لتمرير الميزانية غضب كل من حزب الحرية والتجمع الوطني، وكلاهما قدم اقتراحات بحجب الثقة عنه.

لماذا أقر بارنييه الميزانية دون موافقة البرلمان؟

جاء تعيين بارنييه، البالغ من العمر 73 عاما، في سبتمبر/أيلول عقب شهرين من عدم اليقين السياسي الناجم عن انتخابات برلمانية مبكرة غير حاسمة، حيث لم يفز أي حزب بمقاعد كافية للحكم بمفرده.

لذلك ترأس جمعية وطنية مستقطبة.

وكان حزبه الوسطي بحاجة إلى دعم واحد على الأقل من الفصيلين الكبيرين - حزب الحرية والتجمع الوطني - لتمرير التشريع.

وكان حزب الجبهة الوطنية، الذي رفض ماكرون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء في الصيف، غاضبا من تعيين بارنييه ووعد بالتصويت ضده دائمًا. كما اعتبر أن ميزانية بارنييه - التي تضمنت 63 مليار دولار لخفض العجز - غير مقبولة.

لذا فإن موافقة حزب الجبهة الوطنية كان ضروريًا لبقاء الحكومة.

ولكن فيما يتعلق بالميزانية، وعلى الرغم من التنازلات العديدة، قال حزب الجبهة الوطنية أيضا إنه لن يؤيد مشروع ميزانية بارنييه.

ولذلك لم يكن أمام بارنييه خيار سوى الاستعانة بصلاحيات خاصة لتمرير الميزانية.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

في ليلة الثلاثاء، قام بارنييه بمحاولة أخيرة على التلفزيون الوطني لإقناع النواب بعدم التصويت ضده، داعيا النواب إلى التصويت "بما يتجاوز خلافاتهم السياسية" ومن أجل "مصلحة مشتركة وأعلى".

وبعد الموافقة على حجب الثقة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها حكومة فرنسية بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

في هذه الحالة، من المرجح أن يُطلب من بارنييه البقاء في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بينما يسعى ماكرون لاختيار رئيس وزراء جديد.

وكان التوصل لرئيس حكومة أمرا صعبا في الصيف، حيث استغرق الأمر شهرين للتوصل إلى اسم لم يُرفض على الفور من قبل أحد الفصائل البرلمانية الكبيرة. وقد يستغرق البحث عن المرشح التالي عدة أسابيع مرة أخرى.

لملء الفراغ، يمكن لماكرون أيضا تعيين حكومة تكنوقراط غير منتخبة، لكن عادة ما تكون مثل هذه الحكومات قصيرة العمر، حيث تواجه صعوبات في الاعتراف بشرعيتها.

ويعد إجراء اتخابات جديدة أمرا غير مطروح، لأنه بموجب الدستور الفرنسي لا يمكن الدعوة إليها خلال عام من الانتخابات السابقة، التي جرت في يوليو/تموز الماضي.

ماذا يعني هذا بالنسبة لماكرون؟

تم انتخاب ماكرون في انتخابات رئاسية تجري كل خمس سنوات.

لكن العديد من الأطراف تدعو ماكرون الذي من المقرر أن يظل في منصبه حتى عام 2027، إلى الاستقالة.

ولكنه أوضح يوم الثلاثاء أنه لا ينوي القيام بذلك، قائلاً إنه "سيحترم [ثقة الشعب الفرنسي]... حتى آخر ثانية من ولايتي لخدمة البلاد".