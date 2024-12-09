إيلاف من لندن: حين اقتحم مقاتلوا المعارضة السورية قصر بشّار الأسد وجدوا مرآبا ضخما يضم مجموعة من السيارات الفاخرة بما في ذلك سيارة فيراري نادرة "تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني".

وتقدر قيمة السيارات الخارقة بملايين الجنيهات الاسترلينية، ومن بينها سيارة فيراري F50 نادرة ولامبورغيني ديابلو ورولز رويس من بين عشرات السيارات الفاخرة التي عثر عليها في قصر بشار الأسد الذي هرب الى موسكو بعد اقتحام المعارضة للعاصمة دمشق.

وتم صنع 349 سيارة الفيراري F50 فقط بين عامي 1995 و1997، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة ذات المحرك V12 233 ميلاً في الساعة.

وكان تم بيعها في الأصل بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني، ولكن تم بيع واحدة مقابل 5.5 مليون دولار (4.3 مليون جنيه إسترليني) في مزاد سوثبي في وقت سابق من هذا العام.

ويقدر موقع السيارات classic.com متوسط ​​سعر البيع بـ 4.2 مليون دولار (3.3 مليون جنيه إسترليني).

كما تم ركن سيارة كلاسيكية أخرى من التسعينيات في المرآب الواسع في العاصمة السورية دمشق والتي زينت جدران العديد من المراهقين - وهي سيارة لامبورجيني ديابلو.

وبينما ليست نادرة مثل F50، فإن أفضل الأمثلة يمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني اليوم.

كما شوهدت سيارة فيراري F430 سبايدر أكثر شيوعًا متوقفة بجوار F-50؛ ويبدو أن الفيديو يُظهر أيضًا سيارة رولز رويس غوست، وبنتلي كونتيننتال جي تي، وأستون مارتن رابيد، وأودي R8، ومرسيدس بنز SLS AMG بأبواب أجنحة النورس.

كما تظهر أيضًا دراجات رباعية الدفع، وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، وعدة شاحنات صغيرة، وسيارات صالون متعددة من أودي ومرسيدس وبي إم دبليو.

وليس من المعروف ما إذا كانت هذه المركبات كلها مخصصة للاستخدام الشخصي للأسد - ونظراً للعدد الكبير من المركبات، فمن المحتمل أن يكون بعضها قد استخدمه موظفوه. ومن غير الواضح أيضاً ما الذي سيحدث لها الآن.