إيلاف من لندن: فر أقارب الرئيس السوري السابق بشار الأسد من المملكة المتحدة ويعتقد أنهم ذهبوا إلى موسكو ، بحسب ما قاله جيرانهم وأصدقاؤهم لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فواز الأخرس، طبيب القلب الشهير، وسحر الأخرس، الدبلوماسية المتقاعدة، هما والدا أسماء الأسد، التي تزوجت من الرئيس السوري المخلوع في عام 2000.

ويعيش الزوجان (فواز وسحر) في منزل أنيق ومتواضع في شمال أكتون، غرب لندن، حيث قاما بتربية أسماء قبل أن تبدأ حياة رغدة كسيدة سورية أولى بينما شن زوجها حملة إرهابية لقمع معارضيه السياسيين.

وقال صاحب سوبر ماركت سوري في أكتون، والذي يعرف السيد الأخرس لكنه لم يرغب في الكشف عن اسمه، لصحيفة "ديلي ميل": "رأيته منذ حوالي عشرة أيام وقال إنه سيسافر إلى الخارج لفترة من الوقت وأن زوجته كانت بالفعل خارج البلاد، لم يحدد أين ولكن هناك جالية سورية كبيرة في أكتون والكلمة هي أنه وزوجته ذهبا إلى موسكو لتعزية ابنتهما وصهرهما".

"هذا لا يفاجئنا لأنهم عائلة مترابطة وكانوا يدعمون ابنتهم دائمًا".

وقالت إحدى الجارات، التي تعرف العائلة منذ 30 عامًا لكنها لم ترغب في الكشف عن اسمها، إن العقار كان خاليًا طوال الأسبوع الماضي، وإن السيد الأخرس وزوجته سافرا على الأرجح إلى روسيا لمقابلة ابنتهما وعائلتها.

وأضافت: "البيت فارغ وسمعنا أنهم في الخارج. عادة ما يكونون هنا لكنهم يبقون بعيدين عن الأنظار لأن هناك الكثير من السوريين الذين يعيشون هنا".

ماذا يقول الحي السوري في بريطانيا؟

أكد الكرملين أن الأسد وأسماء وأولادهما الثلاثة حصلوا على اللجوء بناء على أوامر مباشرة من فلاديمير بوتين بعد فرارهم من سوريا، وتضم ضاحية أكتون في غرب لندن واحدة من أكبر الجاليات السورية في العاصمة، وقد تجمع العديد منهم في مقهى محلي لمناقشة الأحداث في البلاد.

(فواز الأخرس)

وقال أحد الرجال، (طارق): "نحن نعلم جميعًا أن والدي أسماء يعيشان في أكتون، لكننا لا نضايقهما لأنه ليس من خطأهما أن يكون صهرهما طاغية وحشي. كما أننا لا نريد القيام بأي شيء غير قانوني في هذا البلد".

"سمعنا أنهم غادروا المملكة المتحدة في الوقت الحالي، جزئيًا من أجل سلامتهم ولأنهم يريدون أن يكونوا مع ابنتهم".

وفي الوقت نفسه، قال آخر إن والده يعرف السيد الأخرس، وأضاف: "إنه (السيد الأخرس) وزوجته ليسا في المملكة المتحدة. ربما يكونان مع ابنتهما يواسيانها ويساعدانها في إنفاق كل الأموال التي سرقوها من الشعب السوري".

قصة أسماء الأسد مع لندن

قام السيد والسيدة أخرس بتربية ابنتهما أسماء في منزلهم، والذي تبلغ قيمته اليوم مليون جنيه إسترليني، ولدت أسماء عام 1975، وتمتعت بطفولة رائعة قبل أن تبدأ مسيرة مهنية ناجحة في مجال الخدمات المصرفية الدولية.

في ظاهر الأمر، كان من المقرر لها أن تحظى بمهنة مرموقة، بعد أن نشأت على يد والديها السوريين العاملين بجد، وعندما كانت طفلة، التحقت بمدرسة عامة مرموقة، كلية كوينز في ماريلبون، حيث بلغت الرسوم الدراسية حوالي 9000 جنيه إسترليني للفصل الدراسي قبل تخرجها في كلية كينجز لندن في عام 1996 بدرجة في علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي.

ولم تكن أسماء، التي كانت تعرفها صديقاتها في المدرسة باسم "إيما"، لتتخيل أنها ستتزوج رئيساً استبدادياً يحكم سوريا بقبضة من حديد. وقد أطلق عليها فيما بعد لقب "سيدة الجحيم الأولى".

قصة أسماء مع بشار

وفي تسعينيات القرن العشرين، أصبحت قريبة من الرئيس المستقبلي بشار الأسد في لندن، الذي انتقل إلى العاصمة في عام 1992 للتدريب كطبيب عيون، لكن بعد عامين، تعثرت طموحاته في اقتحام مهنة الطب في لندن عندما توفي شقيقه الأكبر في حادث سيارة، فتم دفعه فجأة إلى أن يصبح الوريث الواضح لوالده حافظ، الذي حكم سوريا منذ عام 1971.

تم استدعاء الطالب اللندني، المهتم أكثر بالتكنولوجيا والطب، إلى وطنه، وبعد تدريب عسكري سريع، والارتقاء من رتبة نقيب إلى رتبة عقيد في ثلاث سنوات، أصبح بشار جاهزاً لخلافة والده.

وعندما توفي حافظ في حزيران (يونيو) عام 2000، نجح بشار في الحفاظ على حكم عائلة الأسد، ففاز بنسبة 97% من الأصوات وتولى منصب الرئيس.

حياة أسماء تغيرت للأبد

وهنا توقفت مسيرة أسماء المصرفية، التي بدأت في شركات كبرى بما في ذلك دويتشه بنك وجيه بي مورجان، بشكل كبير عندما شرعت في حياة جديدة، وتزوجت من بشار في نفس العام الذي تولى فيه السلطة.

تحولت تربيتها "العادية" على ما يبدو إلى كارثة بعد أن أدى صعود زوجها إلى الرئاسة، الأمر الذي أدى إلى تغيير حياتها إلى الأبد.

أسماء، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والسورية، ولدت في لندن عام 1975، انتقل والداها، وكلاهما مسلمان سُنّة، من سوريا إلى لندن حتى يتمكن والدها، وهو طبيب قلب في مستشفى كرومويل وفي هارلي ستريت، من الحصول على أفضل تعليم وتدريب طبي ممكن.

تلقت تعليمها أولاً في مدرسة تابعة لكنيسة إنجلترا في إيلينغ قبل الالتحاق بكلية كوينز، هارلي ستريت.

في كلية كوينز - المدرسة الأم لوريثة الثروة كريستينا أوناسيس، والمذيعة إيما فرويد، والنجمة بيتشيز جيلدوف - قيل إن الفتاة التي قُدِّر لها أن تصبح زوجة لرئيس كانت "تتغيب عن الدروس" في كثير من الأحيان.

تشتهر فتيات كوينز بميلهن إلى ارتياد المتاجر القريبة من شارع أكسفورد في وقت الاستراحة - ويبدو أن أسماء لم تكن استثناءً، فهي من الفتيات اللاتي يشعرن بالقلق إزاء الفقر العالمي، لكنها أيضًا تعشق الحقائب اليدوية ذات العلامات التجارية الفاخرة".

من جامعة كوينز، حيث حصلت على أربع درجات متقدمة، ذهبت أسماء إلى كلية كينجز في لندن لدراسة علوم الكمبيوتر والحصول على دبلوم في الأدب الفرنسي.

تخرجت بدرجة البكالوريوس، وبعد ستة أشهر من السفر انضمت إلى دويتشه بنك كمحللة في إدارة صناديق التحوط، ثم انتقلت إلى بنك الاستثمار جي بي مورجان وعملت في باريس ونيويورك، وكذلك في لندن. وفي إجازة عائلية في سوريا، التقت بشار.

لقاءات سرية بين بشار وأسماء

ثم جاء هو أيضًا إلى لندن لدراسة طب العيون، إلا أنه اضطر إلى المغادرة مبكرًا للعودة إلى سوريا بعد وفاة أخيه الأكبر، وبدأت أسماء تلتقي به سراً، واستقالت من بنك جي بي مورجان قبل شهر واحد فقط من الزفاف، دون أن تتمكن من تفسير السبب الحقيقي.

وكما قالت لمجلة فوج الأمريكية، فإن رئيسها لم يستطع أن يصدق توقيت استقالتها، حيث أنها استقالت بعد إبرام صفقة كبيرة وقبل شهرين من موعد مكافأتها.

قالت: "لقد اعتقد أنني أعاني من انهيار عصبي لأن لا أحد يستقيل قبل شهرين من الوقت الإضافي بعد إغلاق صفقة كبيرة حقًا، "لم يستطع قبول استقالتي. قلت له: "من فضلك، أريد فقط أن أخرج، لقد سئمت". فقال لي: "لا تقلقي، خذي إجازة، هذا يحدث لأفضلنا".

قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في آذار (مارس) 2011، كانت السيدة الأولى تقدم صورة الإصلاحية. ولسنوات عديدة، كانت تمثل وجه تحرير المرأة في الشرق الأوسط.

وفي شباط (فبراير) 2011، أطلقت مجلة فوج على مقابلة أجريت معها اسم "وردة في الصحراء"، ووصفتها بأنها "الأكثر نضارة وجاذبية بين السيدات الأوليات".

وردة في الصحراء

ولكن في ذلك العام اندلعت الحرب في سوريا بين المتمردين ونظام الأسد بسبب نظامه القمعي الوحشي، وتضررت سمعة البلاد كدولة منفتحة وعلمانية، وقد قوبل الملف الشخصي المثير للجدل، الذي نُشر في الوقت الذي بدأ فيه الأسد إرهاب شعبه، بموجة من الانتقادات، واتُّهِمت رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، بدفع حملة علاقات عامة نيابة عن النظام، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

أسماء تقتحم اقتصاد سوريا

ومن المفهوم أن الزوجين ابتعدا عن بعضهما البعض أثناء الصراع، ولكن مع وفاة والدة الأسد في عام 2016 وتشخيص إصابة السيدة الأسد بسرطان الثدي في عام 2018، أعيد وضعها في قلب اقتصاد النظام.

ولكن هذا الدور الجديد لم يكن أكثر من عملية "ابتزاز" للتجار ورجال الأعمال من الطبقة المتوسطة في البلاد، لقد قامت بتنسيق متاهة سرية من اللجان والسياسات، التي يديرها مساعدها، والتي كانت تسيطر على كل شيء من الوصول إلى الإنترنت إلى حصص الغذاء المدعومة.

كما امتدت إمبراطوريتها إلى توزيع المساعدات الخارجية - حيث كانت تسيطر فعليًا على من يحصل على ماذا ومتى، ومع تنامي دورها داخل دكتاتورية الأسد، لم تتمكن من الحفاظ على صورتها المبكرة كامرأة محررة تعمل في قلب السلطة في بلد مسلم.

وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من القمع الرهيب الذي يمارسه النظام السوري على شعبه، ولكن مع تزايد الضغوط بشأن القمع الذي يتعرض له الشعب السوري، قامت مجلة فوغ بسحب المقابلة التي أجرتها معها من موقعها على الإنترنت في عام 2012 بعد رد الفعل العنيف من الرأي العام تجاه الحرب.

ورغم التحديات التي تواجه صورتها العامة، فقد كان بوسعها أن تشاهدها على المسرح الدولي، وهي تلتقي رؤساء الدول في أوروبا.

وقد تم مؤخراً طرد الرئيس الأسد وزوجته والابناء الثلاثة من سوريا، تاركين قصرهم الرئاسي لبدء حياة جديدة في روسيا بعد أن منحهم فلاديمير بوتن حق اللجوء، وأصبحت السيدة الأسد معتادة على حياة الترف، حيث أفادت التقارير أنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس خلال فترة حكم زوجها.

وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ثروة العائلة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وأن ثروتها مخفية في حسابات عديدة وشركات وهمية وملاذات ضريبية خارجية ومحافظ عقارية.

ومن المرجح الآن أن يعتمدوا على علاقاتهم العائلية وأصولهم الواسعة في موسكو على أمل الحفاظ على أسلوب حياتهم المريح في المنفى، وقد اشترت عائلة الديكتاتور السوري الممتدة ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة، وهو ما يوضح مكانة روسيا باعتبارها ملاذًا آمنًا للعشيرة.

وأكد الكرملين أن العائلة حصلت على اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين، ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف للصحفيين الإثنين: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".