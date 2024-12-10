إيلاف من لندن: أكد تحليل للنسخة الأوروبية من "بوليتيكو" أن قطر منفتحة على الوساطة إذا انقلب المتمردون السوريون على بعضهم البعض، في إشارة إلى احتمالات حدوث خلافات ببين فصائل المعارضة السورية ممن شاركوا في الاطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

إذا بدأت القوات المتمردة التي أطاحت بالنظام السوري في القتال فيما بينها، فقد تتدخل هذه الدولة الصغيرة ولكن المؤثرة للتوسط، كما أشار مسؤول كبير يوم الثلاثاء.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مقابلة في مكتبه في الدوحة عندما سئل عن الاحتمال: "نحن لا نقول لا أبدًا".

الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد في نهاية الأسبوع الماضي تسببت في موجة من الفرح للشعب السوري الذي عانى طويلاً. ولكن هناك مخاوف، وخاصة بين الدول المجاورة، من أن الفصائل التي طردت الأسد في هجوم خاطف قد تبدأ في القتال فيما بينها من أجل السلطة، مما يؤدي إلى عنف جديد.

قطر بدأت في التواصل مع الأطراف السورية

وأكد الأنصاري أن المسؤولين القطريين على اتصال بالفعل بمجموعات في سوريا، رغم أنه رفض تسمية أي منها. وقال: "نحن على اتصال بجميع الأطراف المعنية على الأرض". وتأتي تعليقاته بعد أن ذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن قطر على اتصال مع جماعة المعارضة الأقوى، هيئة تحرير الشام.

لدى قطر، وهي دولة خليجية غنية بالطاقة، تاريخ طويل في العمل كوسيط للأطراف المتناحرة، بما في ذلك إسرائيل وحماس أثناء قتالهما في غزة. إن العمل كوسيط في سوريا يمكن أن يجعل قطر شريكًا أكثر أهمية للولايات المتحدة، والتي غالبًا ما تلجأ إليها للمساعدة في التعامل مع الخصوم.

خلال إحاطة يوم الثلاثاء مع الصحفيين، رفض الأنصاري التعليق بشكل مباشر على نفور الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعلن من التدخل الأمريكي في سوريا. وقال، مع ذلك، إن قطر على اتصال بإدارة بايدن وفريق ترامب الانتقالي بشأن أفضل نهج يمكن اتباعه في التعامل مع البلد الذي مزقته الحرب.

وبينما لم يستبعد الأنصاري دور الوساطة في المستقبل إذا انقلبت الجماعات المعارضة السورية على بعضها البعض، فقد أكد أن قطر تحث القوات المعارضة على التعاون من أجل بلدهم.

هذه رسالة الدوحة إلى دمشق

وقال الأنصاري في المقابلة: "السيادة والوحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وحقوق جميع السوريين معًا والشمولية - هذه هي الرسائل التي نرسلها إليهم الآن، ونحن نحصل على ردود فعل إيجابية للغاية".

أحد الأسئلة الرئيسية في الدوائر الأمريكية هو ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن سوريا الآن بعد خروج الأسد من السلطة وكيف. قد تجعل العقوبات الأمريكية على سوريا من الصعب إرسال المساعدات الأمريكية أو المساعدة في إعادة بناء البلاد.

تتعقد مناقشة العقوبات بسبب هيئة تحرير الشام. من المقرر أن تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في الحكومة السورية المستقبلية، لكنها مصنفة أيضًا كجماعة إرهابية من قبل واشنطن.

ولم يصرح الأنصاري بشكل مباشر ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن ترفع عقوباتها. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن العقوبات الأميركية لن تمنع بالضرورة الدول الأخرى من إرسال المساعدات إلى دمشق.

تقديم المساعدات لسوريا

وقال: "نأمل أن يكون هناك كل الانفتاح الممكن لتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري". "من جانبنا، لن يمنعنا شيء من إدخال المساعدات إلى سوريا".

مع إحراز المتمردين لتقدمهم، استضافت قطر يوم السبت اجتماعا لعدة دول - بما في ذلك الدول العربية وكذلك إيران وروسيا الداعمتان للأسد - لمناقشة سوريا.

وفقا لبيان صحفي من وزارة الخارجية القطرية، أكد المشاركون في الاجتماع "أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف السعي إلى حل سياسي للأزمة السورية".

وقال الأنصاري يوم الثلاثاء إن مجموعة من الاجتماعات المماثلة بين مختلف الأطراف المهتمة من المرجح أن تُعقد في الأيام المقبلة.