إيلاف من لندن: قالت مصادر سياسية عربية إن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التي كانت مقررة اليوم الأربعاء للرياض، تأجلت إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد.

وأجرى العاهل الأردني خلال زيارة خاطفة لأبوظبي محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناولت التطورات الإقليمية الراهنة وخصوصا التداعيات السورية غداة سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول بيان رسمي لها، يوم الاثنين، علقت فيه على تطورات الأحداث في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية على دمشق، فجر الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان: "تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم".

وشددت الخارجية الإماراتية على "ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار"، بحسب وام.

ومن جهته، كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الأحد، احترام إرادة وخيارات الشعب السوري ووقوف بلاده إلى جانب الأشقاء السوريين، كما دعا إلى حماية أمن سوريا ومواطنيها والعمل "سريعا" لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع يؤدي إلى الفوضى، عقب إعلان المعارضة السورية إسقاط نظام بشار الأسد.