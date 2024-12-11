إيلاف من لندن: شهدت بلدة أبيرجافيني، المدينة التي تشتهر بلقب "بوابة ويلز"، صدمة بعد تفشي تسمم غذائي ناتج عن تناول وجبات من محل "مارماريس كباب هاوس". وفقًا لما قدمته محكمة نيوبورت الابتدائية، أصيب 51 شخصًا ببكتيريا "شيجلا" التي أثرت بشكل خطير على صحة العديد من الضحايا. الحادثة أدت إلى دخول 11 منهم إلى المستشفى، أحدهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، الذي أصيب بمضاعفات شديدة أدت إلى إصابته بمرض السكري.



التحقيق يكشف عن خلل في الإجراءات الصحية

أفاد التحقيق بأن مصدر التلوث لم يُحدد بشكل قاطع، إلا أن الإهمال في الفصل بين الخضروات المغسولة وغير المغسولة أثناء إعداد سلطة الكولسلو كان السبب المرجح. المحكمة اعتبرت أن هذه المخالفة تمثل إخلالًا جوهريًا بمعايير النظافة والسلامة الغذائية.





حسن ساريتاج (يسار) وسامي عبد الله اعترفا بارتكاب مخالفات غذائية



القضاء يفرض غرامات ثقيلة

سامي عبد الله، 46 عامًا، مدير المطعم، وحسن سرتاج، 38 عامًا، أقرّا بالاتهامات المتعلقة ببيع طعام غير آمن وخرق قوانين النظافة في مطعم مرمريس كباب هاوس في أبرجافيني بمونماوثشاير.

واعترف عبد الله وشريكه ساريتاج ببيع أغذية غير آمنة في شباط (فبراير) 2023، بالإضافة إلى التقصير في الحفاظ على نظافة الأغذية وحفظ السجلات.



عبد الله: غُرّم بمبلغ 2,000 جنيه إسترليني.

سرتاج: دفع غرامة أعلى بلغت 3,065 جنيه إسترليني.

كلاهما أُلزم أيضًا بدفع تكاليف التحقيق والقضية بقيمة 2,792 جنيه إسترليني.

ضحايا الحادثة.. "تأثير دائم على الصحة"

قالت القاضية صوفي تومز أثناء النطق بالحكم: "هذه الواقعة خلفت أضرارًا واسعة النطاق، ووضعت صحة العديد من الأشخاص في خطر حقيقي". وأكدت أن تصرفات المتهمين "قوضت الثقة" في قطاع المأكولات الجاهزة بالمنطقة. وقالت "نعلم جميعًا أن شركات الوجبات الجاهزة ونجاحها مبني على حرص تلك الشركات في الحفاظ على سلامة الناس. لقد فشل كلاكما في القيام بذلك، مما أدى إلى تقويض الثقة في أبيرغافيني، وبالتالي التسبب في ضرر كبير".



دفاع المتهمين.. "حادثة غير متوقعة"

في سياق الدفاع، أوضح محامي عبد الله، سكوت توبن، أن موكله عمل في مجال المطاعم لسنوات طويلة دون تسجيل أي مخالفات سابقة. وأضاف: "يقدم موكلي أعمق اعتذاراته للمتضررين، خاصةً أولئك الذين تعرضوا لآثار دائمة".

من جانبه، وصف محامي سرتاج، ديفيد ليثلي، الواقعة بأنها "خرق معزول" ناتج عن نوع نادر من بكتيريا "إي كولاي". مشددًا على أن الحادثة لم تكن متوقعة على الإطلاق. وقال "لم يتوقع أحد حدوث ذلك".



أبيرجافيني: مدينة ويلزية تجمع بين التراث والطبيعة

يشار الى أن أبيرجافيني تحتضن معالم تاريخية مثل أطلال القلاع القديمة، وتحيط بها تلال بريكون بيكونز التي تُعد ملاذاً لعشاق المغامرات والاسترخاء. وتعد أبيرجافيني مركزاً مزدهراً للطعام والشراب، حيث تسود أجواء ودية بين سكانها. وقد أشاد خبراء التصنيف بالمجتمع الدافئ الذي يميزها، واصفين إياها بأنها واحدة من الأماكن القليلة في بريطانيا التي تجمع بين جمال المكان وروح الود بين أفرادها.



* أعدت إيلاف التقرير عن BBC (المصدر)