إيلاف من لندن: ناشد شاب بريطاني يبلغ من العمر 18 عامًا حاكم إمارة دبي بالسماح له بالعودة للندن بعد الحُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب علاقة جنسية "غير قانونية" مع زائرة بريطانية تبلغ من العمر 17 عامًا في دبي.

وكان ماركوس فكانا، من شمال لندن، قد بدأ علاقة رومانسية سرية خلال العطلة في سبتمبر/أيلول مع فتاة أخرى من لندن، تبلغ من العمر 18 عاماً.

بعد العودة إلى المنزل ورؤية الصور والمحادثات، أبلغت والدة الفتاة شرطة دبي عن العلاقة، التي ألقت القبض على فكانا في فندقه، بتهمة ممارسة الجنس مع شخص آخر يقل عمره عن 18 عامًا الذي يعتبر غير قانونيا في دبي.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: ”تدرك رئيسة الوزراء أن هذا الوضع محزن للغاية بالنسبة لماركوس وعائلته.“

مزقوا عائلتي

قال فكانا لمنظمة ”محتجزون في دبي“، متحدثًا في سكن مؤقت أثناء وجوده في مكان إقامة مؤقت أثناء إطلاق سراحه بكفالة: ”أنا وعائلتي محطمون وفي حالة صدمة".

”لم أكن أنوي أبدًا مخالفة القانون. لم يخطر ببالي ذلك على الإطلاق وأنا آسف للغاية".وأضاف: " أطلب من صاحب السمو الشيخ محمد آل مكتوم أن يسامحني ويعفو عني".

قال راجيا: ”دعوني أذهب إلى المنزل. أرجوكم أعيدوا لي حياتي“.

يوم الأربعاء، وصفت المحتجزة في دبي الحكم بـ ”العار التام“، وقالت إن فكانا، من توتنهام، سيستأنف الحكم الـ”غير المعقول“.

كان كلا المراهقين في عطلة مع والديهما في الإمارات العربية المتحدة قادمين من المملكة المتحدة، حيث سن الرشد هو 16 عامًا.

وكان فكانا قد أخبر عائلته عن علاقته الغرامية لكن الفتاة لم تخبر عائلتها.

وأضاف المتحدث باسم داونينج ستريت: ”وزارة الخارجية على اتصال منتظم مع أسرته وفريقه القانوني في هذا الوقت العصيب". وأضاف: ”إنه ليس محتجزاً حالياً، والمسؤولون القنصليون يدعمونه طوال هذه الفترة وسيستمرون في ذلك“.

وقالت حكومة دبي في وقت سابق: ”بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، تصنف الفتاة قانوناً كقاصر، ووفقاً للإجراءات المتعارف عليها دولياً، قامت والدتها - كونها الوصي القانوني عليها - بتقديم الشكوى“.

وأضافت: ”يلتزم النظام القانوني في دبي بحماية حقوق جميع الأفراد وضمان إجراءات قضائية نزيهة“.

وقالت السيدة ستيرلنغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة ”محتجزون في دبي“،لـ "بي بي سي" إن فاكانا ”صُدم“ بالحكم ”الذي لا يمكن فهمه“.

وقالت ”إنه لا يستدعي السجن لمدة عام، ولا يستدعي تمزيق هذه العائلة وتدمير حياة هذا الشاب البالغ من العمر 18 عاماً.

وأضافت: ”أنا واثقة من أنه عند الاستئناف، سيتم إلغاء الحكم بالسجن وسيسمح له بالعودة إلى المنزل".

”السؤال هو كم من الوقت سيستغرق ذلك وكم من الجهد الذي سيستغرقه ذلك، سواء كان ذلك من خلال التدخل البريطاني أو الدعم الشعبي في إخبار دبي بأن هذا الأمر غير مقبول؟"

وعاد والدا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا إلى لندن بدون ابنهما بعد العطلة لاستئناف عملهما في مستودع وكعامل نظافة للمساعدة في دفع تكاليف إقامته المؤقتة.



