إيلاف من لندن: كانت العودة إلى المدينة التي دمرها الأسد واحدة من أكثر التجارب المؤثرة في حياتي، ففي المرة الأخيرة التي أتيت فيها إلى حمص، عبرت الحدود من لبنان على ظهر دراجة نارية، وانحنيت تحت غسيل شخص معلق على حبل، وأخيراً عبرت عبر حقل ألغام، وكان السائق يصرخ: "لا تقلق يا حبيبي، فأنا أفعل ذلك طوال الوقت!"

بهذه المقدمة استهل الصحفي البريطاني ستيوارت رامزي Stuart Ramsay كبير مراسلي قناة (سكاي نيوز) البريطانية تقريره الذي نشره اليوم الخميس عن زيارته لمدينة حمص ويقول: هذه المرة، مررت بسياراتي أمام هياكل محترقة من الدبابات السورية وقاذفات الصواريخ من طراز غراد، وعبرت نقطة تفتيش كانت مخيفة في السابق ولكنها الآن مدمرة ومهجورة - ودخلت إلى مدينة حرة.

في دوار حيث كان تمثال ضخم لبشار الأسد يهيمن على وسط المدينة، كان الرجال والنساء والأطفال يغنون ويضحكون ويلتقطون صورًا ذاتية.

لقد تم إسقاط التمثال، مثل النظام

في المرة الأخيرة التي كنت فيها في حمص، لم أستطع حتى الاقتراب من وسط المدينة لأن النظام كان يسيطر عليها. كنت محصوراً في حي معروف باسم بابا عمرو، موطن انتفاضة حمص ضد الأسد التي بدأت في عام 2011، والتي أصبحت مسرحاً لمذبحة جامحة في عام 2012.

كانت العودة واحدة من أكثر التجارب المؤثرة في حياتي.

كان النظام قوياً في حمص لأنه دمر المعارضة، وبعض الهجمات الأكثر فظاعة على المدنيين حدثت هنا.

لم يبق مبنى واحد في بابا عمرو دون أضرار في حملة من القصف الشامل والهجمات المستهدفة من قبل الجيش السوري في عام 2012. لم يتم إعادة بنائه، لكن الناس يعودون الآن، ويعيشون وسط الأنقاض.

حياة جديدة

يُستقبل هنا سقوط الأسد باعتباره بداية حياة جديدة. قال لي ماهر حسن، أحد سكان بابا عمرو: "نشعر وكأننا ولدنا من جديد".

"ذهبت إلى الساحة، وشعرت وكأني أشاهدها لأول مرة، كنت أمر بها طوال الوقت، ولكن كان هناك احتفال وعندما نظرت، شعرت وكأنني لم أرها من قبل".

الآن الناس في الشوارع، أحرارًا من الخوف من الاعتقال والسجن والقتل.

كان هذا تهديدًا يوميًا ولم تكن هذه المشاهد من الحياة العادية موجودة في بابا عمرو منذ عام 2011 - حتى الآن.

في كل زاوية، أوقفني الناس وأحاطوا بي الناس وهم يخبروننا عن أفراد من أسرهم إما قُتلوا على يد النظام، أو ما زالوا في عداد المفقودين.

بينما كنت أجري مقابلة مع امرأتين كانتا تصفان كيف تم اعتقال وقتل العديد من أقاربهما الذكور في ظروف مروعة، ظهر رجل فجأة من بين الحشد وبدأ في احتضانهما. بدأت المرأتان في النحيب.

عاد للوطن بعد 12 عاما

أخبرني أحمد حسن نهيمي أنه عاد للتو إلى منزله لأول مرة منذ ما يقرب من 14 عامًا.

كان أحد المتظاهرين في بداية الانتفاضة في عام 2011، ثم سُجن، ثم فر من البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد تمكن أخيرًا من العودة.

قال وهو يبكي: "ما زلت لا أصدق ذلك، لا أصدق، ما زلت أحيي الجميع، لقد رأيت والدتي لأول مرة منذ 14 عامًا، لقد دُمر منزلي".

"كانوا يعتقلون المتظاهرين ويبلغون عنهم، وكان هناك جواسيس في الداخل، وتلقيت إشعارًا بأن اسمي مدرج في قائمة، وتم توزيع اسمي على الجنود عند نقاط التفتيش، لذلك لم يعد بإمكاني عبور نقاط التفتيش بعد الآن".

سألته عما إذا كان يعتقد أنه سيتمكن من العودة يومًا ما؟ أجاب: "خطر ببالي أنني لن أعود إلى المنزل أبدًا، لأنه كلما عبرنا الحدود، كنا نعتقد أننا سنُذبح أو نُسجن، وفي السجن سنتعرض للتعذيب".

قلب الثورة

في تلك الأيام الأولى من الانتفاضة، كان "المركز الإعلامي" ـ الطوابق الثلاثة العليا من أحد المنازل في بابا عمرو ـ هو قلب ما اعتقده الناشطون الذين أداروه أنه ثورة.

لقد رحبوا بنا هناك، واعتنت بنا الحركة، التي كانت تتألف من شباب وشابات، وربطتنا بمسيرات الاحتجاج المتزايدة التي كانت تنزل إلى الشوارع كل ليلة.

كان الجيش السوري الحر لا يزال في مهده، وكان عدد أعضائه قليلًا جدًا، ولم يكن لديهم أي أسلحة تقريبًا. لكنهم وفروا للمحتجين أكبر قدر ممكن من الحماية.

لقاء أبو فراس

وكان أحد هؤلاء هو أبو فراس، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 22 عامًا فقط. وقد فر من الجيش السوري للانضمام إلى الجيش السوري الحر.

التقيت بأبو فراس اليوم، ورغم أننا أكبر سنًا، إلا أن ذكريات ذلك الوقت كانت حية، وأراد أن يطلعني على الشوارع التي لجأنا إليها ـ والمباني التي حاولوا فيها صد قوات الأسد.

اليوم انتهينا من جولتنا خارج "المركز الإعلامي". في أوائل عام 2012، كان المبنى والشوارع المحيطة به هدفاً للنظام وصواريخه.

الأبطال الذين "لن ينسوهم أبداً"

في إحدى هذه الهجمات قُتلت المراسلة الأجنبية لصحيفة صنداي تايمز ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

ما تعلمته اليوم هو أن أبو فراس كان أحد أولئك الذين حاولوا إنقاذ ماري وريمي، والذين ساعدوا زملائهم الذين أصيبوا بجروح بالغة في الهجوم المباشر والمستهدف على "المركز الإعلامي".

قال لي أبو فراس: "لقد كانوا أبطالاً بالنسبة لنا، ولن ننساهم أبداً. "لقد كانوا أبطالاً بالنسبة لنا، ولن ننساهم أبداً". وأضاف: "لقد أخبروا العالم بما كان يحدث، وهم مشهورون هنا، وسوف يظلون إلى الأبد جزءاً من ثورتنا".

لقد لقي عدد لا يحصى من المدنيين والناشطين حتفهم في بابا عمرو وفي مختلف أنحاء سوريا، ولم يكن هؤلاء الصحافيون ليرغبوا قط في أن يكونوا محور أي قصة، ولكن هنا في بابا عمرو كانت تقاريرهم هي الرابط إلى العالم الخارجي، وشجاعتهم تشكل جزءاً من الفولكلور هنا.

كانت هناك أوقات اعتقدت فيها أنني لن أرى الحياة الطبيعية في حمص، أو حتى أزورها مرة أخرى، ولكن الكثير من الأشياء تغيرت.

لقد أصبحت سوريا الآن خالية من حكم الأسد الطويل للإرهاب. المستقبل بعيد كل البعد عن الوضوح، بطبيعة الحال، ولكن الحاضر يبدو خاصاً للغاية في بابا عمرو.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/the-syrians-who-rose-up-in-2011-now-struggling-to-believe-they-can-return-to-the-scene-of-assads-unbridled-slaughter-13271734