إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها سترسل فريقا من الدبلوماسيين إلى سوريا يوم الثلاثاء لتقييم الوضع السياسي والأمني ​​داخل البلاد.

وقالت الوزارة اليوم الأحد: "سيتوجه فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين إلى سوريا يوم الثلاثاء هذا للتأكيد على استعداد فرنسا لدعم الشعب السوري".

وأضاف وزير الخارجية جان نويل بارو أن المهمة ستكون "إقامة اتصال أولي" مع السلطات الجديدة و"تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان".

ومنذ قطع العلاقات مع بشار الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ودعمت المعارضة المنفية العلمانية على نطاق واسع والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.