إيلاف من لندن: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية عن حزمة من التدابير لحماية الجمهور والشباب بشكل أفضل من التطرف بين الشباب.

وقالت وزير الداخلية إيفيت كوبر إن الجمهور والشباب سوف يتمتعون بحماية أفضل من قضية التطرف بين الشباب المتنامية من خلال أدوات إنفاذ جديدة وتمويل إضافي للشرطة وتحسينات على برنامج "المنع" - وهو برنامج المملكة المتحدة الذي يحول الناس بعيدًا عن التطرف.

واعترافًا ببيئة الأمن الوطني المعقدة بشكل متزايد - بما في ذلك التهديد من الإرهاب - تعمل الحكومة على زيادة التمويل لشرطة مكافحة الإرهاب بمقدار 140 مليون جنيه إسترليني العام المقبل، وللمجتمع الاستخباراتي في المملكة المتحدة بمقدار 499 مليون جنيه إسترليني، مما يرفع تمويلهم إلى مستوى قياسي.

أوامر تحويل الشباب

ومع زيادة نسبة الشباب في قضايا مكافحة الإرهاب، ستعزز الحكومة أيضًا الأدوات المتاحة لمعالجة مخاطر الإرهاب في هذه الحالات من خلال إنشاء أوامر تحويل جديدة للشباب.

على عكس أدوات إدارة مخاطر مكافحة الإرهاب الحالية، سيتم تصميم أوامر تحويل الشباب خصيصًا للشباب لإدارة الحالات التي تتطلب تدخلًا يتجاوز المنع بشكل أفضل. إن أوامر تحويل الشباب سوف تقلل من خطر المزيد من التورط مع نظام العدالة الجنائية - وهو هدف رئيسي لمهمة الحكومة في الشوارع الأكثر أمانًا وخطة التغيير - من خلال تمكين الشرطة من التدخل في وقت مبكر، والعمل مع الوكالات الشريكة، قبل أن يتصاعد نشاط الشاب إلى المستوى الذي يصبح فيه الملاحقة القضائية ضرورية.

وتستند أوامر تحويل الشباب إلى توصية من المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، جوناثان هول. ستخضع التدابير المفروضة للإشراف القضائي وستسمح للشرطة بفرض كل من إدارة المخاطر والظروف التأهيلية، مثل التدخلات الوقائية أو القيود المفروضة على النشاط عبر الإنترنت. ستمكن أوامر تحويل الشباب نظام مكافحة الإرهاب بشكل أفضل من تحويل الشباب المتورطين في أنشطة إرهابية عبر الإنترنت وفي مجتمعاتنا.

تطرف الشباب

وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر: منذ بعض الوقت، كانت وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات تحذر من الزيادة السريعة في تطرف الشباب، والتي يرجع جزء كبير منها إلى النشاط عبر الإنترنت. واليوم، نحدد صلاحيات جديدة لمعالجة هذه المشكلة ونجري تحسينات كبيرة على برنامج الوقاية للتعرف على النطاق المعقد من التهديدات التي نواجهها.

واضافت: أنا عازمة على إحداث التغييرات اللازمة لإبعاد الشباب عن هذه الأيديولوجيات الخطيرة وجعل النظام بأكمله أكثر فعالية.

الارهاب الاسلامي

وقالت إيفيت: في حين يظل الإرهاب الإسلامي هو التهديد الأساسي، يليه الإرهاب اليميني المتطرف، فإن الصورة الإجمالية للتهديد تتغير لتشمل مجموعة متزايدة من الشباب المتطرفين عبر الإنترنت الذين لا ينسجمون مع أي أيديولوجية معينة وبدلاً من ذلك لديهم هوس بالعنف. أظهرت إحصائيات الوقاية الأخيرة أن معظم الإحالات كانت لأفراد لديهم ضعف ولكن ليس لديهم أيديولوجية أو خطر مكافحة الإرهاب.

ولمعالجة هذا، حددت وزير الداخلية أيضًا الإصلاحات لتعزيز الوقاية، وهو برنامج المملكة المتحدة الذي يحول الناس بعيدًا عن التطرف.

إجراءات

وسوف تضمن هذه الإجراءات مواكبة البرنامج للتهديد الإرهابي المتزايد التعقيد والتطور، ومنع الناس من الانجراف نحو الإيديولوجيات الخطيرة والمتطرفة، أو القيام بأعمال إرهابية أو دعم الإرهاب. وتشمل التدابير ما يلي:

- إجراء مراجعة شاملة لحدود الوقاية، وتحديث السياسات والإرشادات، بما في ذلك الإحالات المتكررة، لضمان أنها تعكس النطاق الكامل للتهديدات التي نراها اليوم.

- توسيع التدخلات المتاحة للأشخاص الذين يدعمهم برنامج التدخل المبكر في القناة. بالإضافة إلى الإرشاد الأيديولوجي، سوف نسعى إلى عكس العوامل المتنوعة المتزايدة للتطرف، من خلال استكشاف الخيارات لدعم الأفراد المعرضين للخطر بالمهارات السيبرانية، أو التدخلات الأسرية، أو الإرشاد العملي.

- إجراء مراجعة استراتيجية للسياسة لتحديد ودفع التحسينات في كيفية دعم وإدارة الأفراد المحالين إلى الوقاية والذين يعانون من اضطرابات عصبية أو اعتلال الصحة العقلية.

- تعزيز نهج مراقبة والإشراف على الإحالات التي لا تلبي حدود الوقاية، من خلال إطلاق مشروع تجريبي في يناير لاختبار نهج جديدة للحالات التي يتم تحويلها إلى خدمات أخرى لضمان وجود مراقبة ومتطلبات مناسبة.

- سيتم تعيين مفوض مستقل دائم جديد للوقاية من الجرائم الإرهابية، مع تكليفه بمهمة محددة تتمثل في مراجعة فعالية البرنامج، وتحديد الثغرات والمشاكل قبل ظهورها. وسيشرف المفوض المستقل على تنفيذ التدابير الجديدة التي حددها وزير الداخلية.