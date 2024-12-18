إيلاف من لندن: قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن إنه من الأهمية بمكان أن تحافظ القيادة السورية الجديدة على وعودها باحترام حقوق جميع الجماعات الدينية والعرقية المتنوعة في البلاد.

وفي اول لقاء له مع مسؤول دولي، التقى القائد السوري الجديد المؤقت أحمد الشرع مع لمبعوث الأممي بيدرسن، الذ قال متحدثًا إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في دمشق، إن السوريين يشعرون "بقدر كبير من الأمل والكثير من الخوف ... في نفس الوقت".

ودعا جميع الأطراف، داخل سوريا وخارجها، إلى بذل كل ما في وسعهم لخلق الاستقرار في البلاد.

تم الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين من قبل تحالف متمرد بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية سنية تدعي أنها تنصلت من ماضيها المتطرف الجهادي منذ انشقاقها عن تنظيم القاعدة في عام 2016.

وتم تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها.

وقالت بي بي سي: رمزيًا، أسقط زعيمها اسمه المستعار أبو محمد الجولاني وعاد إلى اسمه الحقيقي أحمد الشرع.

يذكر إن المسلمين السنة يشكلون أغلبية في سوريا، التي تتمتع بتقاليد علمانية قوية. ويصر الشرع على أن هيئة تحرير الشام هي حركة قومية دينية مستعدة للتسامح مع الجماعات الأخرى.

أشياء إيجابية

وقال السيد بيدرسن إن الشرع قال "الكثير من الأشياء الإيجابية". لكنه قال إن بعض السوريين لم يصدقوا زعيم هيئة تحرير الشام، الذي كان له حتى عام 2016 تاريخ طويل كمتطرف جهادي.

واضاف: "يجب أن أكون صادقا. أسمع من العديد من السوريين أنهم يسألون عما إذا كان هذا سيتم تنفيذه بالفعل. لديهم شكوكهم". وقال إن هذا لم يكن مفاجئا، نظرا لسرعة التغيير في سوريا.

وقال بيدرسن: "إذا كان للانتقال أن ينجح، فيجب أن تكون هذه عملية تعاونية".

وتابع: "يحتاج [الشرع] إلى العمل مع الفصائل المسلحة المختلفة التي دخلت معه. يحتاج إلى العمل مع مجموعة أوسع من المعارضة السابقة. يحتاج إلى التأكد من أنه يعمل مع مجموعة واسعة من نساء المجتمع المدني. وكما نتفق جميعا مع أوسع طيف ممكن من المجتمع السوري".

وقال السيد بيدرسن، الذي كان مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة منذ عام 2018، إن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة ودعم القيادة السورية الجديدة. وأكد أن آمال رفع العقوبات عن سوريا وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب تعتمد على سلوكها.

وقال المبعوث الاممي: آمل أن يمنحها فرصة لمدة ثلاثة أشهر - وهي الفترة التي قالت هيئة تحرير الشام إن حكومتها المؤقتة ستحكم فيها قبل التوصل إلى ترتيب طويل الأمد.

وأضاف: "أعتقد أن هناك تفاهمًا على أن سوريا لكي تنجح حقًا، نحتاج إلى رؤية شطبها من القائمة، ونحتاج إلى رؤية رفع العقوبات. لكنني أعتقد أيضًا أنه من المهم جدًا أن نفهم أن هذا لن يحدث فقط لأن الجميع يريدون أشياء إيجابية".

عناية شديدة

وقال بيدرسن: "تتابع الدول الأعضاء بعناية شديدة ما سيحدث على الأرض، لكنني أعتقد أنه إذا تم تنفيذ ما قيل علنًا في الممارسة العملية، نعم، فأعتقد أننا نستطيع أن نرى شطب القائمة ونهاية العقوبات".

أما بالنسبة لجيران سوريا، فقد قال السيد بيدرسن إن تصرفات إسرائيل منذ سقوط الأسد كانت "غير مسؤولة إلى حد كبير".

ومنذ حرب الشرق الأوسط عام 1967، احتلت إسرائيل ثم ضمت لاحقًا منطقة جنوب سوريا المعروفة باسم مرتفعات الجولان. وتعتبر معظم الدول الأخرى، باستثناء الولايات المتحدة، الجولان أرضًا محتلة.

الحملة الاسرائيلية

وقال السيد بيدرسن إن حملة القصف الإسرائيلية الحالية ضد المنشآت العسكرية السورية واحتلالها لمزيد من الأراضي السورية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان والمناطق المجاورة، تشكل "خطرًا على مستقبل سوريا، ويجب أن تتوقف هذه الأنشطة على الفور".

وأضاف: "لا يوجد سبب يجعل إسرائيل تحتل أراضٍ سورية جديدة. الجولان محتل بالفعل. إنهم لا يحتاجون إلى احتلال أراضٍ جديدة. لذا ما نحتاج إلى رؤيته هو أن تتصرف إسرائيل أيضًا بطريقة لا تزعزع استقرار هذه العملية الانتقالية الهشة للغاية".

ويشعر السيد بيدرسن أيضًا بالقلق إزاء شبكة القوة المعقدة في شمال سوريا.

تركيا

وتتمتع تركيا بعلاقة راسخة مع هيئة تحرير الشام. ولديها قوات في الشمال الغربي، فضلاً عن ميليشيا تُعرف باسم الجيش الوطني السوري، وتتكون من فصائل متمردة تدعمها تركيا.

ومنذ الإطاحة بالأسد، هاجم الجيش الوطني السوري القوة الأخرى في شمال سوريا، وهي تحالف ميليشيات يقوده الأكراد يسمى قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والتي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال السيد بيدرسن إن من مصلحة تركيا اتباع مبادئ أساسية معينة، إلى جانب قوى أجنبية أخرى.

رؤية الاستقرار

وقال بيدرسن: "ما الذي نحتاج جميعًا إلى رؤيته في سوريا الآن؟ نحتاج إلى رؤية الاستقرار. نحتاج إلى رؤية عدم وجود مجموعات سكانية جديدة نازحة. نحتاج إلى رؤية عدم فرار الناس من سوريا كلاجئين. نحتاج إلى رؤية عودة اللاجئين، وأن... النازحين داخليًا يمكنهم العودة إلى ديارهم".

وبعد 54 عاما من حكم رئيسين استبداديين من عائلة الأسد، أصبحت سوريا مجزأة، حيث تضررت المدن والقرى بشدة بسبب ما يقرب من 14 عاما من الحرب وسكان أصيبوا بصدمة بسبب الحرب والقسوة القاتلة للنظام.

وقال السيد بيدرسن إنه من الضروري أن تبدأ هيئة تحرير الشام عملية من شأنها أن تحقق العدالة لجميع أسر أكثر من 100 ألف سوري اختفوا بعد اعتقالهم من قبل النظام منذ عام 2011. ويُفترض أن معظمهم ماتوا.

"إذا لم تكن هذه العملية تسير في الاتجاه الصحيح، فهناك خطر كبير من أن يندلع هذا الغضب بطريقة لا تخدم مصلحة أحد".

إعادة البناء

وقال السيد بيدرسن إن السوريين يريدون أن يمتلكوا عملية إعادة بناء بلدهم. وقد يكون ذلك صعبا نظرا للاضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وميل جيران سوريا والقوى الكبرى الأخرى للتدخل.

واضاف: الوقت قصير. إذا أوفت هيئة تحرير الشام بوعودها، "ففي غضون الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، هناك أمل في أن تتمتع سوريا بمستقبل مشرق"، كما قال.

وفي الختام، حذر المبعوث الاممي من أنه إذا لم يحدث ذلك، "فإن هناك خطر اندلاع صراع جديد وحتى حرب أهلية". وقال: "لكننا بحاجة إلى الرهان على أن مستقبل سوريا يمكن تحديده الآن. وأننا نستطيع أن نبدأ عملية الشفاء".