إيلاف من باريس: وجه إيمانويل ماكرون يوم الاثنين هجوما عنيفاً، ولكنه غير مباشر على إيلون ماسك، متهما إياه بالتدخل في السياسة الأوروبية ودعم ما أسماه الرئيس الفرنسي "حركة رجعية" في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن ماكرون لم يذكر اسم الملياردير المثير للجدل في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس، فإن الوصف كان لا لبس فيه.

وقال ماكرون في خطاب واسع النطاق حول السياسة الخارجية ألقاه في قصر الإليزيه: "من كان ليتخيل قبل 10 سنوات أن يُقال لنا إن مالك إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم سيدعم حركة رجعية دولية جديدة ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا".

لكن تعليقات ماكرون لم تصل إلى حد تعليقات رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، الذي قال يوم الاثنين إنه وجد "من المثير للقلق" أن ماسك، "الرجل الذي يتمتع بإمكانية الوصول الهائلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي" سيكون "متورطًا بشكل مباشر" في التدخل في سياسات الدول الأخرى.

أوروبا تفتح النار على ماسك

ويواجه ماسك ردود فعل سياسية عنيفة في أوروبا بعد خوضه في السياسة الداخلية في ألمانيا والمملكة المتحدة. فقد خرج لدعم حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد الشهر المقبل، والتي زعمت الحكومة في برلين والعديد من الزعماء السياسيين أنها بمثابة تدخل في الانتخابات .

كما تشاجر ماسك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، وفي خطوة مفاجئة ، حث نايجل فاراج على التنحي عن منصبه كزعيم لحزب الإصلاح البريطاني اليميني.

ولم يدلي ماسك برأيه بعد في السياسة الفرنسية، ومن غير الواضح ما إذا كان سيقدم لليمين المتطرف الفرنسي نفس النوع من الدعم الذي قدمه لحركات مماثلة في أوروبا - خاصة وأن آرائه الأكثر ليبرالية اقتصاديًا تبدو متعارضة مع تلك التي يتبناها التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان.

كانت هناك علاقات ودية بين ماسك وماكرون في الماضي. فقد انضم رئيس تيسلا وسبيس إكس وإكس إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الشهر الماضي. وفي الأسبوع الماضي ، تبرع ماسك بـ 100 محطة ستارلينك لإقليم مايوت الفرنسي الذي دمره الإعصار.

وقد دعا ماكرون ماسك وترامب للعودة إلى باريس الشهر المقبل لحضور قمة مرتقبة بشأن الذكاء الاصطناعي. وقد تمتع الرئيس المنتخب ونظيره الفرنسي بعلاقة جيدة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، والتي يحاول ماكرون إعادة إحيائها.

وكان ماكرون من أوائل الزعماء الغربيين الذين هنأوا الرئيس الأمريكي المنتخب على فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر).

أوروبا القوية يحترمها العالم

وقال ماكرون خلال كلمته في الإليزيه إنه سيكون على استعداد للعمل مع الإدارة الأميركية القادمة، على الرغم من المخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة ومستقبل الحرب في أوكرانيا، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

وقال ماكرون "لقد تمكنا من العمل مع ترامب، ونحن نعلم ما هي الخلافات، مثل تلك المتعلقة بتغير المناخ"، مشيرا إلى أن ترامب يعرف أن فرنسا "حليف قوي".

ولكنه أضاف أيضا أنه إذا كانت أوروبا "ضعيفة ومنهزمة"، فإن "فرصها في كسب الاحترام ستكون ضئيلة".