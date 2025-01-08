إيلاف من القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، استعادة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وقال كاتس عبر منصة إكس، "أود أن أتقدم بأحر التعازي لعائلة الزيادنة بعد اكتشاف جثتي يوسف وحمزة، اللذين اختطفهما "إرهابيو حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وتمت إعادتهما بفضل عملية بطولية قام بها جنودنا الشجعان".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن يوسف الزيادنة (53 عاما) اختطف في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 مع أبنائه حمزة وبلال وعائشة.

وأكدت أنه تم إطلاق سراح بلال وعائشة بعد 55 يوما من الاحتجاز في إطار صفقة الهدنة الأولى بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، خطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.

وفي وقت سابق قال مسؤول في حماس إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في المرح.

الجيش الاسرائيلي يؤكد

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة زيادني يوم الثلاثاء في نفق تحت الأرض في رفح. وأشارت التقارير الأولية إلى العثور على جثة يوسف بجوار جثة ابنه حمزة، لكن جيش الاحتلال لم يؤكد ذلك بعد.

وكان يوسف، الذي كان يعيش في رهط، قد اختطف مع ثلاثة من أبنائه من كيبوتس هوليت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عندما غزت حماس جنوب إسرائيل وقتلت نحو 1200 شخص.

وكانوا من أفراد المجتمع البدوي في إسرائيل، وكان يوسف يعمل في الكيبوتس لمدة 19 عامًا قبل اختطافه، حسبما ذكرت قناة N12، وترك يوسف خلفه 18 ابنا وزوجتين وعددا من الأحفاد

وتم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحص عليها، حسب ما أورد موقع "والا" .

وذكر موقع "واللا" أن اسم يوسف ورد في قائمة مسربة تضمنت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس .