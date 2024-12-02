إيلاف من واشنطن: هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "الجميع" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة، قبل بداية عهده، وفي منشور على موقع SocialTruth يوم الاثنين، كتب :"سيكون هناك ثمن باهظ" إذا لم يتم إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس بحلول موعد تنصيبه في كانون الثاني (يناير).

وتابع ترامب :"الجميع يتحدثون عن الرهائن المحتجزين بعنف وبطريقة غير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط - ولكن كل هذا مجرد كلام بلا فعل!"

وأضاف "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 كانون الثاني (يناير) 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسوف يكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفع الثمن الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وأكمل :"سيتم إلحاق ضرر أكبر بالمسؤولين عن هذا الحادث مقارنة بأي ضرر لحق بأي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل. أطلقوا سراح الرهائن الآن!"