إيلاف من لندن: في عام 1946، وفي المرة الأخيرة التي حاولت فيها الولايات المتحدة شراء جرينلاند، عرضت واشنطن 100 مليون دولار من سبائك الذهب ومقايضة الأراضي التي كانت ستنقل ملكية بوينت بارو في ألاسكا إلى الدنمارك.

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يرغب في الاستحواذ على جزيرة جرينلاند في صفقة يطلق عليها صفقة القرن.

و تتمتع جرينلاند بالحكم الذاتي في الدنمارك، وسيكون الاستحواذ عليها مقابل ثمن باهظ - يتراوح بين 12.5 مليار دولار و77 مليار دولار وفق تقدير قدمه ديفيد باركر، مطور العقارات والخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي اعتمد على أسعار جزر فيرجن الأمريكية وألاسكا، وفقًا للتضخم والنمو الاقتصادي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز .

خسارة دنماركية بعدم الموافقة عام 1947

لعل الدنماركيين كان ينبغي لهم أن يوافقوا على هذا. ولو وافقوا لما اضطروا الآن إلى صد المشتري العنيد دونالد ترامب وتحمل قيام أحد أبنائه بجولة في الجزيرة لتسويق فوائد أن يصبح المرء أميركياً. وكانوا ليستفيدوا أيضاً من أغنى اكتشاف نفطي في تاريخ أميركا مع افتتاح حقل النفط العملاق في خليج برودو في عام 1967.

في عام 1946، قال وزير الخارجية الدنماركي آنذاك غوستاف راسموسن للأميركيين الغاضبين عندما رفض عرضهم: "بينما نحن مدينون لأميركا بالكثير، إلا أنني لا أشعر بأننا مدينون لهم بجزيرة غرينلاند بأكملها".

ضرورة عسكرية لأميركا

كان هذا العرض قد قُدِّم لأن رؤساء الأركان المشتركة ومسؤولي وزارة الخارجية قرروا أن تحويل أكبر جزيرة في العالم، الواقعة على أقصر طريق قطبي بين واشنطن وموسكو، إلى الولاية رقم 51 كان ضرورة عسكرية للولايات المتحدة. وأطلقت مجلة تايم على الجزيرة لقب "حاملة الطائرات الثابتة" الأكبر في العالم.

لقد اعتبر الأميركيون أن الجزيرة لا قيمة لها بالنسبة للدنمرك، وأنها تعرضت للإهمال ـ وهو موضوع شائع في محاولات أميركية أخرى لشراء جرينلاند. وأعلن ويليام تريمبل، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "هناك قِلة من الناس في الدنمرك لديهم أي اهتمام حقيقي بجرينلاند، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو المالي".

ولكن هذا لم يقنع الدنماركيين المترددين، إذ رفضت جميع الأحزاب السياسية في البلاد الاقتراح، ووصفه راسموسن بأنه سخيف في مناقشة برلمانية.

أميركا العنيدة.. ماذا فعلت؟

وفي الوقت نفسه، كان الأميركيون عنيدين بنفس القدر في رفضهم الانسحاب من القواعد الأميركية التي أنشئت لأول مرة على الجزيرة في عام 1941 لضمان عدم تمكن ألمانيا النازية من استخدام جرينلاند لمهاجمة البر الرئيسي الأميركي أو السيطرة على المواد الخام المهمة. وفي نهاية المطاف، دفع هذا الرفض الدنمارك إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

صف طويل من الخاطبين

إن ترامب هو الأحدث في سلسلة طويلة من الخاطبين - وليس الأميركيين فقط - الذين جاءوا يطرقون باب الدنمارك راغبين في انتزاع الجزيرة منها.

ومن المرجح أن يثبت ترامب أنه من بين الأكثر إصرارا وعدوانية - فقد رفع الرهان الآن برفضه التصريح بما إذا كان سيغزو جرينلاند أم لا، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا التهديد، مازحا أو غير ذلك، من قبل زعيم أميركي، لكن هذا جعله يتصدر عناوين الأخبار.

يقول المؤرخ جون سي ميتشام من جامعة دوكين في بيتسبرغ: "لو أخبرتني قبل عشر سنوات أنني سأجري مقابلة حول جرينلاند، لما وضعت ذلك الموضوع في مقدمة قائمة الموضوعات المحتملة التي قد تثير اهتمام وسائل الإعلام. ولكن من المثير للاهتمام حقًا، والمزعج أيضًا، أننا نسمع أصداء الماضي في لغة العصر الفيكتوري حول السيادة والأمن".

ويضيف: "أنت وأنا نتحدث عن هذا في سياق جرينلاند وكندا وترامب، ولكن يمكن تطبيق نفس الشيء على بعض الخطابات المحيطة بضم روسيا لأوكرانيا، والطموحات البحرية الصينية في المحيط الهادئ. إنه حقًا... ما هي العبارة؟ نبيذ جديد في زجاجات قديمة".

قد يسخر المنتقدون من الرئيس المنتخب بسبب طموحاته التوسعية في ضم جرينلاند، ولكن الاعتبارات الجيوسياسية والمنطق العسكري دفعت الدبلوماسيين الأميركيين في السابق إلى عرض شراء الجزيرة.

كانت المرة الأولى في عام 1867 عندما طرح وزير الخارجية القوي آنذاك ويليام إتش سيوارد، الذي كان قد انتهى لتوه من شراء ألاسكا من روسيا، الفكرة. وقال إن الفكرة "جديرة بالدراسة الجادة".

كان سيوارد، وهو توسعي متحمس، يطمع في كندا أيضًا، فأمر بإجراء دراسة مواتية، تمامًا كما قد يفعل ترامب لجذب المستثمرين لدعم فندق كازينو آخر. كتب المؤرخ جيف لودفيج، مدير التعليم في متحف سيوارد هاوس في أوبورن، في مقال عام 2019: "كانت الوثيقة النهائية - التي طبعها سيوارد ووزعها على المشرعين - غير موضوعية في نتائجها".

من المؤكد أن "تقرير عن موارد أيسلندا وجرينلاند" لم يقلل من إمكانات جرينلاند ، ومؤلفه، بنيامين بيرس، وهو مساح، تحدث بحماس عن الحياة البرية الوفيرة في الجزيرة، والحيوانات البرية ومصائد الأسماك، وثروتها المعدنية العظيمة، بما في ذلك الفحم، وحقيقة أنها "أكبر بكثير من نصف مساحة أوروبا بأكملها".

وداعا كندا

وفوق كل ذلك، وبلا شك كان هذا الأمر ممتعاً لسيوارد، فقد أكد بيرس أن تأمين جرينلاند إلى جانب شراء ألاسكا يعني أن الولايات المتحدة نجحت في الالتفاف حول أميركا البريطانية [كندا] في كل من القطب الشمالي والمحيط الهادئ. وقال بيرس إن دومينيون كندا "نشأ في إنجلترا بروح من العداء المرير للولايات المتحدة".

لقد زعم أن الالتفاف حول كندا من شأنه أن "يزيد بشكل كبير من حوافز أميركا البريطانية، سلمياً ومبهجاً، لتصبح جزءاً من الاتحاد الأميركي".

ولكن للأسف الشديد، لم يسفر اقتراح سيوارد بتوسيع الولايات المتحدة إلا عن إثارة المعارضة من جانب الكونجرس المعادي بشدة، والذي كان على خلاف مع الرئيس أندرو جونسون، الذي تولى الرئاسة بعد اغتيال أبراهام لينكولن. وكان الكونجرس قد رفض بالفعل اقتراح سيوارد بشراء جزر الهند الغربية الدنمركية، التي اشتراها في وقت لاحق من كوبنهاجن في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار من الذهب وأعاد تسميتها بجزر فيرجن الأميركية.

حماقة ترامب

وبعد ذلك، في عام 1910، جرت محادثات خلف الكواليس بين واشنطن وكوبنهاجن، كجزء من مقترح لتبادل العقارات العالمي المعقد للغاية ــ وهو ما كان من شأنه أن يجعل ترامب يسيل لعابه ــ ينطوي على تداول الجزر في الفلبين وجزر الهند الغربية إلى جانب شمال شليسفيج بين الولايات المتحدة وألمانيا والدنمرك.

ولكي لا يتفوق عليهما أحد، فقد كانت بريطانيا وكندا أيضاً تطمعان في الحصول على جرينلاند، حيث حاولت لندن تأمين موافقة الدنمارك خلال الحرب العالمية الأولى على منحها حق الرفض الأول في حال قررت كوبنهاجن بيعها، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضمان عدم حصول الولايات المتحدة عليها.

بريطانيا لعبت ضد الرغبة الأميركية

وقد جاء هذا الجهد بعد أن اتفق زعماء بريطانيا ودول الدومينيون فيما بينهم في اجتماع سري للغاية في عام 1917 على أن تشتري بريطانيا جرينلاند للكنديين كجزء من التعديل الإقليمي العالمي بعد الحرب. ويقول ميتشام: "كانت للحكومة الكندية خططها التوسعية الأكثر تحفظًا خلال الحرب العالمية الأولى، والتي كانت موجهة نحو فكرة إنشاء إمبراطورية كندية في أمريكا الشمالية. وأصبحت مهتمة جدًا بجرينلاند".

ويقول ميتشام: "عندما بدأت الولايات المتحدة في إظهار اهتمامها بجرينلاند، كان هذا هو الوقت الذي بدأت فيه وزارة الخارجية البريطانية في التراجع عن دعمها لطموحات كندا".

كما أبدت الدنمارك اهتماماً خافتاً بالأمر، وأكدت عزمها على الحفاظ على ملكية الجزيرة من خلال الإعلان رسمياً في عام 1921 عن سيادتها على كامل جرينلاند. وفي عام 1931 تحدت النرويج السيادة الدنماركية، ولكن محكمة العدل الدولية الدائمة، وهي جزء من عصبة الأمم، رفضت مطالبها.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي. الناس لا يعرفون حقًا ما إذا كانت الدنمارك لديها أي حق قانوني في جرينلاند، ولكن إذا كان لديهم أي حق فعليهم التخلي عنها لأننا نحتاجها للأمن القومي".

كان سيوارد، وزير الخارجية أثناء عملية شراء ألاسكا، ليشعر بالسعادة الغامرة. وفي ذلك الوقت، وصف أعداؤه الصفقة التي أبرمها بأنها "حماقة سيوارد"، ولكن التاريخ تبنى إلى حد كبير وجهة نظر أكثر لطفاً تجاه هذه المغامرة.

إن حماقة ترامب لم تكتمل بعد.

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هذا التقرير مترجم عن بوليتيكو (النسخة الأوروبية) - POLITICO.EU