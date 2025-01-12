إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي للاتحاد لدعم الشعب السوري وهو يبني مستقبلًا ديمقراطيًا وبلدًا متنوعًا وحديثًا.

وتشارك المملكة المتحدة في اجتماعات رئيسية تستضيفها الرياض اليوم الأحد للمساعدة في بناء مستقبل سوري مستقر، ويلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي يشارك في المؤتمر الشركاء العرب والدوليين لدفع التنسيق الدولي بشأن سوريا.

وتناقش اجتماعات الرياض مع الشركاء العرب والدوليين لمناقشة دعم الشعب السوري لبناء مستقبل واعد وآمن وسلمي.

وتأكيدًا على أهمية الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية، سيعرض وزير الخارجية البريطاني الخبرة البريطانية في تنسيق الشؤون الإنسانية والمساءلة.

كما سيعقد ديفيد لامي اجتماعات ثنائية رئيسية مع نظرائه السعوديين لمواصلة العمل على تنفيذ خطة الحكومة للتغيير وتعزيز شراكاتنا في الخارج.

وستكون المناقشات في الرياض بقيادة عربية وستركز على الخطوات التالية التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات السورية المؤقتة، بما في ذلك آليات محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

خبرة بريطانية

وبناءً على اجتماع وزير الخارجية مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سوريا في روما في وقت سابق من الاسبوع الماضي، سيؤكد وزير الخارجية البريطاني على عرض المملكة المتحدة لتقديم الخبرة في تنسيق المساعدات الإنسانية. كما سيؤكد على قلقه بشأن استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا والحاجة الملحة لإنهاء هذه الأعمال العدائية.

وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بشعب سوريا وتدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ومملوكة لها تؤدي إلى حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية.

وقال مصدر بريطاني: لقد كنا واضحين للغاية في المشاركات المبكرة مع السلطات المؤقتة بأننا بحاجة إلى رؤية العمل على الحكم الشامل وتسهيل المساعدات الإنسانية والتعاون بشأن الأسلحة الكيميائية ومواجهة التهديد الذي يشكله داعش للأمن الوطني للمملكة المتحدة.

مستقبل ديموقراطي

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في تصريحات: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم شعب سوريا وهم يبنون مستقبلًا ديمقراطيًا وبلدًا متنوعًا وحديثًا ".

وأضاف: نحن متحدون مع شركائنا الرئيسيين من المنطقة وخارجها في ضمان حماية المدنيين والوصول إلى المساعدات والأمن داخل سوريا والمنطقة الأوسع. وقال "يستحق السوريون مستقبلًا مشرقًا ومزدهرًا - ونحن هنا اليوم في الرياض لدعم ذلك".

ويحضر الاجتماع وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني، بالإضافة إلى ممثلين من البحرين ومصر وفرنسا وألمانيا والعراق وإيطاليا والكويت والأردن ولبنان وعُمان وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وإلى ذلك، أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، سيلتقي وزير الخارجية بشكل فردي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين.