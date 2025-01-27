تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، فرض رسوم جمركية باهظة وعقوبات أخرى على كولومبيا، بعدما منع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو طائرات عسكرية أمريكية تقلّ مُرَحَّلين كولومبيين من دخول بلاده.

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشل إنّ "رفض بيترو لهذه الرحلات عرّض الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر"، مضيفاً "وجّهت إدارتي لاتخاذ تدابير انتقامية عاجلة وحاسمة على الفور".

وأوضح ترامب أن ذلك يأتي رداً على قرار بيترو "عدم السماح لرحلتين تحملان عدداً كبيراً من المجرمين غير النظاميين المرحَّلين من الولايات المتحدة، بالوصول إلى كولومبيا".

وتشمل التدابير التي أعلنها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع السلع الكولومبية التي تدخل الولايات المتحدة، والتي سيتم رفعها إلى 50 في المئة خلال أسبوع، إضافة إلى حظر دخول الولايات المتحدة وإلغاء التأشيرات لمسؤولي الحكومة الكولومبية وحلفائها ومناصريها، بحسب تعبيره.

كذلك، أشار ترامب إلى "عمليات تفتيش معزّزة" من جانب الجمارك وشرطة الحدود لجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع الآتية من كولومبيا "لأسباب تتعلّق بالأمن القومي"، فضلاً عن عقوبات مصرفية ومالية.

وحذر من أنّ "هذه الإجراءات ليست إلا البداية"، متهماً الحكومة الكولومبية بالتنصّل من "التزاماتها القانونية بقبول عودة المجرمين الذين أجبرت الولايات المتحدة على استقبالهم".

"المهاجر ليس مجرماً"

Reuters الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

ورداً على العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بوغوتا، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد إن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على واردات المنتجات الأمريكية.

وكان بيترو قد أعلن في البداية على منصة إكس فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة، لكنه حذف الرسالة بعد ذلك وكتب أنه أصدر تعليماته لوزير التجارة الخارجية "برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 25%".

وطالب الرئيس الكولومبي الأحد الولايات المتحدة بمعاملة رعايا بلاده المطرودين "في شكل لائق وباحترام"، معلناً أن بلاده أعادت الطائرات العسكرية الأمريكية التي كانت تقلّهم.

وقال غوستافو بيترو على منصة إكس إن "المهاجر ليس مجرماً ويجب معاملته بشكل لائق يستحقه الإنسان"، مضيفاً "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأمريكية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

وأوضح أنه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الكولومبية أنها سترسل طائرتها الرئاسية إلى الولايات المتحدة لتنقل "في شكل لائق" المهاجرين المُرَحَّلين غير النظاميين.

"معاملة مهينة"

Reuters مهاجر "ذو سوابق" مكبل اليدين مع عنصر أمن أمريكي في توسون، أريزونا، الولايات المتحدة.

عبّر مكتب الخارجية البرازيلية عن قلقه العميق بعد تقارير عن "معاملة مهينة" تعرض لها مواطنون برازيليون جرى ترحيلهم على متن رحلات الطيران الأمريكية الخاصة بالترحيل. وقد أكدت الحكومة البرازيلية أن هؤلاء المواطنين تم تقييد معاصمهم وكواحلهم بالأصفاد طوال الرحلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تعليقات أدلى بها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي شدد على ضرورة احترام كرامة المواطنين الكولومبيين.

وأضاف مكتب الخارجية البرازيلية أن الاستخدام "العشوائي" للأصفاد والسلاسل يعد انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة بين البرازيل والولايات المتحدة.

وكانت الرحلة التي تم خلالها ترحيل المواطنين البرازيليين قد أُديرت من قبل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية .

وفي خطوة أخرى تركز على قضايا الهجرة، بدأت إدارة ترامب تنفيذ حملات اعتقال طالت عدة مدن أمريكية، في إطار جهودها لتطبيق سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما كان جزءاً من وعود حملته الانتخابية.

ووفقاً للمسؤولين في إدارة الهجرة، جرى استهداف أفراد محددين في عدة مناطق أمريكية.

وقد دعا مسؤول الحدود في الإدارة إلى زيادة التمويل لمراكز احتجاز المهاجرين، بهدف تلبية الحاجة إلى 100 ألف سرير في مراكز الاحتجاز.