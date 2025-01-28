إيلاف من تيرانا: سخر رئيس الوزراء الألباني من التقارير التي تحدثت عن تهجير الفلسطينيين إلى ألبانيا، وجاء التقرير الذي يتحدث عن هذه الخطوة بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأردن ومصر إلى قبول المزيد من الفلسطينيين من غزة، وهو ما أثار اتهامات لترامب بـ"التطهير العرقي".

سخر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما من الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، وكذلك الكاتبة المؤيدة لإسرائيل أفيفا كلومباس وحساب إنتل مفتوح المصدر على تويتر يوم الاثنين بعد أن قدموا العديد من الادعاءات بأن إدارة ترامب كانت في محادثات مع الحكومة الألبانية لنقل الآلاف من النازحين من غزة إلى البلاد.

وقال الزعيم الألباني "لم أسمع شيئا زائفا كهذا منذ فترة طويلة، وقد انتشرت الكثير من الأخبار الزائفة مؤخراً، هذا غير صحيح على الإطلاق". وفي منشوره، أرفق لقطة شاشة لمنشور سيجال، ثم شطبها وكتب فوقها "أخبار زائفة" بأحرف كبيرة.

ألبانيا وأندونيسيا

كما نشر سيجال مقالاً في صحيفة N12، وزعم في مقاله أن ألبانيا أو إندونيسيا ستكونان أكثر استعداداً لاستضافة اللاجئين من غزة مقارنة بمصر أو الأردن.

وتابع رئيس الوزراء الألباني :"إنني أعبر عن كامل احترامي وتضامني مع شعب غزة، الذي أذلته حكومة حماس الوحشية وتحملت حرباً جهنمية في أعقاب أهوال السابع من تشرين الأول (أكتوبر) . ولكن دعوني أوضح الأمر: لم يطلب أحد منا أن نتحمل مثل هذه المسؤولية، ولا يمكننا حتى أن نفكر في تحملها".

العلاقات الألبانية الشرق أوسطية

وأشار الزعيم الألباني إلى العلاقات القوية التي تربط بلاده بالعديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والشعب الفلسطيني، ولكن أيضًا قطر والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

وأضاف راما :"ألبانيا ليست في الشرق الأوسط، ومن قلب أوروبا، لا نستطيع أن نفعل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه المسألة"، لكنه أعرب أيضا عن أمله في أن حماس لن تلحق الضرر بإسرائيل أو المدنيين في غزة مرة أخرى وأن يتم منح الفلسطينيين "فرصة العيش في دولتهم".