إيلاف من تل أبيب: بعد أكثر من 16 شهراً من الأسر لدى حركة حماس، أفرج عن المجندة الإسرائيلية أغام بيرغر البالغة من العمر 20 عاماً، وهي أول أسيرة تم إطلاق سراحها اليوم الخميس.

ماذا نعرف عنها؟

فقد أسرت أغام في 7 أكتوبر 2023، بعد يوم واحد فقط من بدء مهمتها كمراقبة عسكرية في موقع نحال عوز، الواقع بالقرب من قطاع غزة.

وفي لقطات نشرت حينها، شوهدت أغام بوجه ملطخ بالدماء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الدماء لها أم من زملائها الجنود الذين قتلوا في الملجأ بجانبها.

فيما كانت تلك المجندة آخر المراقبات الخمس المتمركزات في نحال عوز التي بقيت في الأسر، بحسب تقرير لموقع "Jfeed".

في حين تم الإفراج عن زملائها الجنود ليري الباغ، ونعمة ليفي، وكارينا أرييف، ودانييلا جلبوع في الأشهر التالية، حيث ظلت أغام في الأسر، مما أثار يأس عائلتها.

أسرت بيوم عملها الأول

وأسرت هذه المجندة بشكل غير متوقع، وفق تقارير إسرائيلية.

ففي الأصل، كان من المقرر أن يتم تعيينها في منطقة "كيرم شالوم"، ولكن في اللحظة الأخيرة تم تغيير مهمتها إلى "نحال عوز".

لكن في يومها الأول في البؤرة الاستيطانية، أسرت من قبل حماس برفقة زملائها، ونشرت عائلتها لقطات من الحادث لاحقا.

تسليم 3 أسرى

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق اليوم تسلم بيرغر من الصليب الأحمر بعدما أطلقت سراحها حماس في جباليا شمال قطاع غزة. وأضاف في وقت لاحق أنها أصبحت في الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر في حركتي حماس والجهاد، أنه سيتم تسليم ثلاثة أسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اثنان منهم في مدينة خان يونس جنوب غزة، ورهينة في مخيم جباليا.

إلى ذلك تسلم الصليب الأحمر أيضا الأسيرين الإسرائيليين غادي موسيس (يبلغ أكثر من 80 عاماً)، وأربيل يهود (29 عاماً) في خان يونس.

