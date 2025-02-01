إيلاف من واشنطن: في الوقت الذي أكدت القاهرة أن المكالمة التي تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت كانت ودية وإيجابية دون التطرق إلى ملف تهجير البعض من أهالي غزة إلى سيناء، فقد كشف تقرير لموقع أكسيوس الأميركي عن تفاصيل أخرى.

وقال الموقع :"تحدث الرئيس ترامب يوم السبت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة فكرته بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن من أجل إعادة بناء قطاع غزة المهدم تماماً".

وقد أثارت تعليقات ترامب حول نقل الفلسطينيين من غزة قلق المصريين، الذين يرون أن نقل الفلسطينيين من غزة إلى أراضيهم يعد تهديدًا للأمن القومي، وتتضمن فكرة ترامب أيضًا تهجير مليوني شخص.

في بداية الحرب، عندما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذه الفكرة، أوضح الرئيس المصري أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر للخطر.

دعوة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري

وقد أكدت القاهرة مكالمة السبت بين ترامب والسيسي، وقالت إن السيسي دعا ترامب لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن من أجل "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومناقشة القضايا والأزمات المعقدة التي تواجه الشرق الأوسط"، فضلاً عن المشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد والكبير، والذي يعد الأكبر في العالم.

وقد أعلن الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن 3 تموز (يوليو) سيكون موعداً لحفل افتتاح المتحف، وأشار إلى أن الحفل المنتظر سيشهد حضور عدد كبير من رؤساء وملوك العالم ورؤساء حكومات دول عدة، وعدد كبير من الشخصيات العالمية، خاصة أن الحفل سيمتد لعدة أيام وقد يصل إلى أسبوع.

ترامب يقدم دعوة مفتوحة للسيسي لزيارة أميركا

كما وجه ترامب دعوة مفتوحة للرئيس المصري لزيارة واشنطن، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية، وقال المتحدث المصري إن المكالمة كانت إيجابية وأن الزعيمين ناقشا "أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

وكان ترامب قد أكد للصحافيين على متن طائرة الرئاسة يوم السبت الماضي أنه يريد من الأردن ومصر أخذ الفلسطينيين من غزة إلى أراضيهما "مؤقتًا أو بصفة طويل الأمد" بينما يتم "تنظيف" غزة.

عملية تستغرق من 10 إلى 15 عاماً

وقال مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لأكسيوس إن هذه العملية قد تستغرق من 10 إلى 15 عامًا وأكد أن غزة "غير صالحة للسكن حاليًا".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تحدث ترامب ثلاث مرات علنًا عن فكرته بنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

وقال ترامب إنه يعتقد أن مصر والأردن ستوافقان في النهاية على نقل الفلسطينيين من غزة للرد على المساعدة التي تلقوها من إدارته على مر السنين.

مصر وإسرائيل "الاستثناء"

كانت مصر الدولة الوحيدة بخلاف إسرائيل التي حصلت على إعفاء من قرار ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية، وعلى الرغم من ذلك قال الرئيس السيسي ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي علنًا في الأيام الأخيرة إنهما يعارضان فكرة ترامب بتهجير سكان غزة.

إجماع عربي على رفض الفكرة

يوم السبت، بعد اجتماع لوزراء خارجيتهم في القاهرة، أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بيانًا مشتركًا يرفض فكرة ترامب.

وأكد المشاركون على أهمية الجهود المتضافرة التي يبذلها المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية إعادة الإعمار الشاملة في قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن، بطريقة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأكد وزراء الخارجية العرب معارضتهم لأي محاولة للمساس بحقوق الفلسطينيين في غزة في أرضهم "من خلال إخلاء تلك الأرض من أصحابها بالتهجير أو تشجيع التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي شكل أو تحت أي ظرف أو مبرر".

وأضافوا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة و"تقوض فرص السلام".