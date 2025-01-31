إيلاف من القاهرة: انتقدت وسائل إعلام مصرية بينها التلفزيون الرسمي الصورة التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية للرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والإيراني الراحل إبراهيم رئيسي واعتبرتها تهديدا مباشراً للرئيس المصري بمصير الرئيس الإيراني الراحل.

واعتبر التلفزيون المصري أن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية "يحمل دلالات خطيرة ويعكس نوايا مبيتة لا يمكن التغاضي عنها".

وذكر في نشرته الإخبارية، أن نشر الصحيفة الإسرائيلية في تغطيتها لتصريحات الرئيس السيسي، عن رفضه تهجير الفلسطينيين، صورة له مع رئيس إيران السابق الذي لقي مصرعه في حادث طائرته الرئاسية، "يثير الشكوك حول دلالات نشر الصورة، خاصة وأن هذه الصحيفة صوت إسرائيل باللغة الإنكليزية"، كما أن سياق التقرير لا علاقة له بالرئيس الإيراني، فلماذا تم نشر صورته مع الرئيس المصري، وما دلالات ذلك؟.

مصر لا تقبل التهديدات

واعتبر التلفزيون المصري، أن مصر لا تقبل التهديدات ولا ترضخ للضغوط وأمنها القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدا أن ادعاءات الصحيفة لا تخدم إلا أجندات مشبوهة تتعمد إظهار مصر في مواقف لا تليق بها.

وشدد على أن مصر لن تقبل أن يساوم أحد على حقوق الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري، واعتبر أن نشر الصورة "لا يعدو كونه محاولة بائسة لخلق مشهد إعلامي يضلل الرأي العام".

وأكد التلفزيون المصري، أن موقف الرئيس السيسي، الرافض للتهجير القسري يعبر عن إرادة مصرية ثابتة، وأن الحملة الإعلامية ضد مصر تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويه صورة القيادة المصرية أمام الرأي العام.

ونوه بأن موقف مصر لا يعبر فقط عن رؤيتها للأمن القومي، بل يمثل ضمير الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي لن يثني مصر عن موقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني.

وذكر التلفزيون المصري، أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن الإعلام الإسرائيلي سيواجه حائط صد يتمثل في وعي المصريين وإرادة قيادته التي لا تقبل المساومة على حقوق مصر أو الفلسطينيين.

تهنئة الشرع برئاسة سوريا

من ناحية أخرى هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس السوري أحمد الشرع، لرئاسته سوريا في المرحلة الانتقالية.

وكتب السيسي على حسابه بموقع فيسبوك: "أتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار ".

يذكر أنه قبل يومين، قرر الاجتماع الموسع للفصائل السورية المسلحة في دمشق، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب موجه إلى الشعب أنه تسلم رئاسة البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية.