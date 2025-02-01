إيلاف من القدس: سلمت إسرائيل قائمة بأسماء السجناء المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت مقابل إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة.

سيتم إطلاق سراح 150 فلسطيني، وإرسالهم إلى غزة. وكان سبعة من هؤلاء يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد وسيتم ترحيلهم إلى غزة، في حين أن البقية هم من سكان غزة.

ووفقاً للتقرير، تم اعتقال هؤلاء الغزيين بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أثناء العمليات البرية التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة.

وسيتم إطلاق سراح اثنين وثلاثين أسيراً في الضفة الغربية، وترحيل معتقل واحد إلى مصر، وهو مواطن مصري.

من هم المفرج عنهم؟

ومن بين قائمة الذين سيتم الإفراج عنهم شادي عموري الذي شارك في التخطيط لهجوم الحافلة المفخخة عند مفترق مجيدو في عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً.

وأشرف أبو سرور الذي قتل الرقيب شاحار فيكريت، جندي جيش الدفاع الإسرائيلي، بالقرب من قبر راحيل في عام 2000.

وأحمد أسلم، الإرهابي من فتح الذي قتل الزوجين أفي وأفيتال فولانسكي في عام 2002.

كان شادي عموري أحد المخططين وراء الهجوم التفجيري في 5 حزيران (يونيو) 2002، عندما اقترب فلسطيني بسيارته من حافلة إيجيد رقم 830 التي كانت في طريقها من تل أبيب إلى طبريا على الطريق السريع 65، وفي الساعة 7:15 صباحاً انفجرت القنبلة في السيارة بجانب خزان الوقود للحافلة، مما تسبب في انفجار ضخم. وأدى الهجوم إلى مقتل 13 جنديًا وأربعة مدنيين.

وفي 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، أثناء الانتفاضة الثانية ، أطلق أشرف أبو سرور النار على الرقيب شاحار فيكرت بالقرب من قبر راحيل عند مدخل بيت لحم، مما أدى إلى مقتله.

وفي 5 آب (أغسطس) 2002، أطلق أحمد أسلم النار على سيارة كانت تسير على طريق رام الله نابلس بالقرب من مستوطنة إيلي في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل آفي فولانسكي وزوجته أفيتال، وإصابة أحد أبنائهما.

وأعلنت خلية مرتبطة بحركة فتح التي كان يتزعمها عرفات، وهي شهداء الجيش الشعبي الفلسطيني، مسؤوليتها عن الهجوم.

