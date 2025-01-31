للمرة الثانية خلال أسبوع، يجدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصريحاته حول قبول الأردن ومصر استقبال أهالي غزة، بعد اقتراح قدّمه السبت 25 كانون الثاني (يناير) 2025 لـ"تطهير" القطاع الذي قال إنه أصبح "مكاناً مدمراً".

وليلة الخميس 30 كانون الثاني (يناير) 2025 صرح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية استضافة الأردن ومصر لفلسطينيين من قطاع غزة، قائلاً: "ستفعلان ذلك".

وأضاف ترامب في حديثه: "لقد قدمنا الكثير من الدعم لهما، وسيفعلان ما طلبناه منهما".

وكان الأردن قد ردّ على التصريحات الأولى للرئيس الأمريكي بالرفض، مشدداً على لسان وزير خارجيته، أيمن الصفدي، على "تمسك عمان بحل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

أما مصر، فقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "نقل الشعب الفلسطيني من مكانه ظلمٌ لا يمكن أن نشارك فيه"، ورأى أن في هذه الخطوة "عدم استقرار للأمن القومي المصري وللأمن القومي العربي في منطقتنا".

أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً بين الأردنيين والمصريين، لا سيما أنها جاءت مع سريان اتفاق وقف النار في غزة وتصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع "المدمر".

هذه التصريحات تأتي في إطار البحث المستمر عن حلول محتملة للأزمة الفلسطينية، كما أنها أثارت ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي من قبل شعوب الدول المعنية، الذين يرون في هذا التصريح "تحدياً لمواقفهم الوطنية والقومية".

وفي شكل آخر للتعبير عن رفض مخطط ترامب، شهدت منصات التواصل الاجتماعي، على الصعيد المصري، دعوات للخروج بتظاهرات شعبية تصل إلى الجانب المصري من معبر رفح رفضاً لخطط التهجير الفلسطيني نحو الجمهورية التي تشترك مع قطاع غزة بحدود تصل إلى طول 12 كيلو متراً، بالقرب من مدينة رفح.

وشهدت مناطق متفرقة في مصر ليلة الخميس 30 يناير/كانون الثاني تحرك حافلات تقل أعداداً كبيرة من المشاركين نحو محافظة شمال سيناء، حيث رفع المتظاهرون شعارات منها "لا لتهجير الشعب الفلسطيني" و"لا لتصفية القضية الفلسطينية"، إلى جانب أعلام مصر وفلسطين.

المركز الفلسطيني للإعلام مئات المصريين يتظاهرون أمام معبر رفح مع غزة استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية (30 يناير 2025)

"مستحيلة التنفيذ"

تعبر تغريدة معتز الرحاحلة على منصة "إكس" عن "هدوء" الأردن في التفاعل مع التصريحات الأمريكية، فهو يقول إن الأردن لا يتسرع في الرد "بعصبية أو تشنج"، بل يتبنى مواقف مدروسة ومنطقية، مؤكداً أن الأردن ردّ "استباقياً ومنذ زمن".

للذين ينتظرون رد الأردن على كلام ترامب بخصوص ترحيل أهل غزة للأردن و مصر ،،،،

** الأردن لا يتشنج عند اي تصريح أو تلميح ،،،

** الأردن ليست دولة مارقة لترد بعصبية ،،،،

** الأردن يفكر بمنطقية عقلانية وبشكل سليم ،،،،

** الدولة الأردنية وعلى لسان جلالة الملك قالت كلمتها و ما يطرح… pic.twitter.com/julL8dH3z4 — MUTAZ AL RHAHLEH (@mutaz_rhahleh) January 26, 2025

يقول باتر وردم في منشور له على فيسبوك إن خطة ترامب تبدو "مستحيلة التنفيذ"، ويرى أن "صمود أهل غزة في وجه الإبادة" و"الدبلوماسية الأردنية" قادرتان على ردع الخطة الأمريكية.

ويبدي وردم قلقه مما وصفه بـ"الطابور الخامس الداخلي الذي يظهر عداء للدولة الأردنية أكثر من عدائه لإسرائيل".

علي عارفيه، استنكر تصريحات ترامب، وطالب "رؤساء الأحزاب المصرية، ومعهم كل رؤساء النقابات والجامعات، ورئيسي مجلس الشعب والشورى ونوابهما - بطرق أبواب السفارة الأمريكية وتقديم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

أما هاني نسيرة، الكاتب والصحفي المصري، كما يعرف عن نفسه على إكس، يرى أن الخطة الأمريكية "تبرر لعودة غير مسبوقة ومحتملة لجماعات التطرف والعنف".

https://twitter.com/hnesira/status/1885210212237218163?t=FRyidQTTNQ-V_GTC9qTQ7A&s=19

تصريحات ترامب "ليست إلا بلطجة واستعراض عضلات"، بحسب تغريدة كتبتها بيان القضاة على منصّة "إكس"، قالت فيها: " ترامب نفسه مهجَّر ومحتل لأرضٍ ليست أرضه ويساوم على تهجير الفلسطينيين وهم أصحاب الأرض".

https://twitter.com/qudahb1/status/1885251190369227192?t=HogUaZqEBQE1Q1RvMVsc-Q&s=19

ويرى حساب جاء تحت اسم "غير" أن الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه يأتي من كونه "يمتلك ثروه من الغاز في البحر والأرض" بهدف تحويله إلى "منطقة سياحية".

https://twitter.com/Gheer37823632/status/1885209127812571137?t=QP4XD64iGDDPcMtixuD4nA&s=19

يقول ماجد أبو دياك، والذي يعرف عنه نفسه على "إكس" بأنه كاتب وباحث فلسطيني، إن رفض الأردن ومصر هو "واجب ومستحق"، وعن الغزيين يقول: "هذا شعب لا يقبل الدنية في دينه ووطنه، وهو الذي أفشل ولا يزال مؤامرة التهجير على مدى 15 شهراً".

https://twitter.com/abudiak64/status/1884679541853216832?t=670ABCcfc1kWr1imhGlqqA&s=19

"دفع إلى تهجير ناعم"

وبينما يستنكر الموقفان الأردني والمصري، رسمياً وشعبياً، الخطة الأمريكية، ترتفع أصوات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة "الصمت العربي" تجاه خطة "التهجير".

ينتقد حساب يحمل اسم "أحمد جيفارا" على منصة "إكس" عدم دعوة أي بلد عربي إلى "مؤتمر أو مبادرة" تهدف لإعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها، معتبراً أن "التأخر في الإعمار يعني الدفع إلى تهجير ناعم ومشاركة في الخطة".

https://twitter.com/Ahmed_Guevara14/status/1885122275348730106?t=O5najJFa65nDKIe3eorxqw&s=19

أما حساب جاء تحت اسم "رورو محمد" فيرى أن الصمت العربي يأتي في إطار دعم "تنفيذ مخطط (قناة) بن غوريون بدل قناة السويس".

https://twitter.com/roromoh15751982/status/1885134597324746766?t=OTYKWEhHLNx74BCAAjPh6A&s=19

وغرّد حساب آخر باسم "كيب بريثنغ"، حمل صورة جمعت العلمين المصري والفلسطيني، باحثاً عن موقف قطر والسعودية وإيران من "تهجير الغزيين"، وتساءل: "هل غزة بقيت ورقة تفاوض أو مطمعاً بعد التهجير؟!".

https://twitter.com/keepbreathing19/status/1885067261691465741?t=YXCdjjAcvy7yTK2K0yL_hg&s=19

يرى نظام مهداوي، رئيس تحرير صحيفة وطن، المستقلة الصادرة من أمريكا، في تغريدة له على منصة إكس أن "خطة التهجير... قد لا تكون بحاجة إلى موافقة السيسي أو الملك عبد الله وإنما هي بالون اختبار لما قد يحدث مستقبلاً".

ويتوقع مهداوي سيناريوهات "سوداوية" عدّة، بينما يختم بأن القضية "تتجاوز مجرد الموافقة أو الممانعة"، ويقول: "نحن أمام نظامين تابعين لأمريكا لا يملكان أي أوراق قوة، بل يعتاشان على المعونات الأمريكية".

https://twitter.com/NezamMahdawi/status/1884777136474706255?t=BmHx3R6iRrwjVpyHHfjJLg&s=19

يبدو أن تصريحات ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر ما تزال تثير تفاعلاً واسعاً، سواء من الناحية الرسمية أو الشعبية في البلدين.

وبينما أظهر المسؤولون في عمّان والقاهرة رفضاً قاطعاً لهذه الخطة، أكد المواطنون والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تمسكهم بمواقفهم الرافضة لمخططات التهجير، مشددين على "ضرورة دعم القضية الفلسطينية" وعدم السماح لأي محاولات لفرض حلول "مفروضة" تتعارض مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

في ظل هذه الأجواء، تواصل ردود الفعل على هذه التصريحات تسليط الضوء على تعقيد الملف الفلسطيني في المنطقة، مع التركيز على دعم الحقوق الفلسطينية وتحقيق حل عادل ومستدام.