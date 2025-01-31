إيلاف من الضفة: لم تكن فكرة "نقل فلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن" مجرد زلة لسان على ما يبدو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام.

إذ عاد وتطرق إلى نفس الفكرة مساء أمس الخميس خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، حيث قال إن القاهرة وعمان ستقبلان باستقبال أهل غزة المدمرة، رغم رفض البلدين بشكل حاسم.

ما يشي بأن تلك الفكرة نوقشت بين الإدارة الأميركية وإسرائيل ربما مؤخرا.

"مخطط مدروس"

فيما أعادت تصريحات ترامب، ما قاله صهره، جاريد كوشنير في فبراير من العام الماضي حين أشار إلى أنه في حال أفرغ قطاع غزة من المدنيين فيمكن إطلاق العنان لإمكانيات واسعة، لأن موقعه ملفت بواجهته البحرية الطويلة.

بينما أكد مصدر سياسي إسرائيل قبل يومين أن تصريحات الرئيس الأميركي ليست مجرد زلة لسان بل جزء من مخطط مدروس يجري تداوله بجدية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية. وقال عميت سيجال، المعلق السياسي في "القناة 12" للتلفزيون الإسرائيلي، المعروف بعلاقات وطيدة مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين في اليمين، إن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا علمهم بهذه الأفكار، وقالوا إن "الحديث يجري عن خطة واسعة النطاق تتحدث عن نقل مؤقت أو دائم إلى الأردن ومصر".

خطة لمخابرات إسرائيل

وكانت المخابرات الإسرائيلية وضعت بعيد أيام قليلة من تفجر الحرب في غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023، خطة أو وثيقة من أجل نقل المدنيين من القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى "مخيمات" في شبه جزيرة سيناء المصرية.

كما اقترحت تلك الوثيقة التي نشرها لأول مرة الموقع الإخباري المحلي Sicha Mekomit، نقل المدنيين من غزة إلى "مدن خيام" في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني.

إلا أن مكتب نتنياهو قلل لاحقا من شأن هذا التقرير ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية.

رغم ذلك، عمق هذا المخطط المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية.

